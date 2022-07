Roglič ob padcu izpahnil ramo, s pomočjo stola jo je namestil nazaj

Primož Roglič je padel dobrih 30 kilometrov do konca pete etape Toura, ki jo je dobil Simon Clarke. Roglič jo je ob padcu grdo skupil, saj si je izpahnil ramo, to je moral naravnati kar sam, če je želel izgubiti čim manj časa. Kot poročajo tuji mediji, naj bi to storil kar z 'izposojenim' stolom enega od gledalcev, potem pa se je znova usedel na kolo in odpeljal zaključni del trase. Do konca etape je izgubil več kot dve minuti v primerjavi s Pogačarjem, v skupnem seštevku je zdaj padel na 44. mesto (zaostanek 2:36 za rumeno majico).

Ob številnih padcih je v ospredju pošteno dvignil tempo tudi Tadej Pogačar, ki je z izvrstno vožnjo in narekovanjem ritma po tlakovcih danes konkurentom za skupno zmago spet odčital pravcato lekcijo.