Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Roglič, Omrzel in Novak na zadnjemu 'spomeniku' sezone

Bergamo, 10. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jakob Omrzel

Ob 11. uri se bo v Bergamu začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oz. največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zadnjih petih zaporednih zmag na klasiki odpadajočega listja pa ne bo branil Tadej Pogačar. Slovenski as je konec avgusta padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno končal sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako bo po letu 2020 Lombardija pozdravila novega zmagovalca, v kolikor ne bo na svoji zadnji dirki v karieri senzacionalno presenetil Nizozemec Bauke Mollema, zdaj 39-letni zmagovalec iz leta 2019 in ob Tadeju Pogačarju edini od aktivnih kolesarjev s slavjem po Lombardiji.

Remco Evenepoel in Primož Roglič
Remco Evenepoel in Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Glavni kandidati za zmago so predvsem evropski prvak cestne dirke v Šenčurju, Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Seixas. Na startu bodo še številna druga velika imena svetovnega kolesarstva, za vrhunski izid pa se utegne boriti tudi Primož Roglič.

Preberi še Slovenija navdušena nad kolesarstvom, kolesarstvo pa nad njo

Šestintridesetletni Zasavec je po Lombardiji pred tremi leti že stal na stopničkah, ko je bil tretji, v Bergamo pa prihaja po osvojeni zlati kolajni v vožnji na čas na domačem EP. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Jakob Omrzel, ki je nazadnje na domačem EP na cestni dirki zasedel 13. mesto, pred tem pa je premiero na tritedenskih pentljah končal na sedmem mestu v seštevku dirke po Španiji. Tam je dobil tudi eno od etap.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domen Novak bo opravljal vlogo pomočnika pri emiratih, ki ob Pogačarjevi odsotnosti stavijo predvsem na del Tora in svetovnega prvaka s cestne dirke, Američana Brandona McNultyja. V sezoni 2026 je, kot še piše STA, tri od štirih spomenikov dobil Pogačar, ki je bil najboljši na Milano-Sanremu, po Flandriji in na Liege-Bastogne-Liege, drugo mesto pa je zasedel na Pariz-Roubaixu. Tam ga je premagal le Belgijec Wout Van Aert.

Razlagalnik

V cestnem kolesarstvu so 'spomeniki' pet najstarejših, najprestižnejših in najtežjih enodnevnih dirk na svetu. To so Milano–San Remo, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege in Dirka po Lombardiji. Te dirke so cenjene zaradi svoje dolge zgodovine, zahtevnih tras in dejstva, da zahtevajo izjemno vzdržljivost ter taktično dovršenost kolesarjev, zato zmaga na katerem koli od spomenikov velja za vrhunec kariere vsakega profesionalnega kolesarja.

Dirka po Lombardiji nosi vzdevek 'klasika odpadajočega listja' (italijansko: Classica delle foglie morte), ker se tradicionalno odvija v jesenskem času, običajno v oktobru. V tem obdobju se narava v italijanski pokrajini Lombardija spremeni, listje na drevesih začne odpadati, kar daje dirki značilen jesenski ambient in jo loči od večine drugih pomladanskih klasik.

Remco Evenepoel je vrhunski belgijski kolesar, ki je znan po svojem izjemnem talentu za vožnjo na čas in gorske etape. Že v mladih letih je dosegel izjemne uspehe, vključno z naslovom svetovnega prvaka na cestni dirki in zmago na tritedenski dirki po Španiji (Vuelta). Njegov slog vožnje je pogosto agresiven in napadalen, zaradi česar velja za enega najbolj vznemirljivih kolesarjev svoje generacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kolesarstvo lombardija

'Tako dobro organiziranega prvenstva že dolgo ni bilo'

24ur.com Pogačar: Tre Valli Varesine kot ogrevanje za dirko po Lombardiji
24ur.com Pogačar pokoril svet in Evropo, a se ne ustavlja: vpisal je novo zmago
24ur.com Pogačar bo v Barceloni potrdil zmago, štirje Slovenci na Gent-Wevelgem
24ur.com Hud padec Pogačarja, ki je okrvavljen končal z Vuelto
24ur.com Roglič dobil še kronometer in spet osvojil dirko po Romandiji!
24ur.com L'Equipe: Ali lahko Vingegaard in van der Poel sploh še zlomita Pogačarja?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
David Golubić: Človek je več kot le njegov (smetarski) poklic
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009