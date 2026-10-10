Roglič, Omrzel in Novak na zadnjemu 'spomeniku' sezone

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Tako bo po letu 2020 Lombardija pozdravila novega zmagovalca, v kolikor ne bo na svoji zadnji dirki v karieri senzacionalno presenetil Nizozemec Bauke Mollema, zdaj 39-letni zmagovalec iz leta 2019 in ob Tadeju Pogačarju edini od aktivnih kolesarjev s slavjem po Lombardiji.

Remco Evenepoel in Primož Roglič FOTO: Profimedia

Glavni kandidati za zmago so predvsem evropski prvak cestne dirke v Šenčurju, Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Seixas. Na startu bodo še številna druga velika imena svetovnega kolesarstva, za vrhunski izid pa se utegne boriti tudi Primož Roglič.

Šestintridesetletni Zasavec je po Lombardiji pred tremi leti že stal na stopničkah, ko je bil tretji, v Bergamo pa prihaja po osvojeni zlati kolajni v vožnji na čas na domačem EP. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Jakob Omrzel, ki je nazadnje na domačem EP na cestni dirki zasedel 13. mesto, pred tem pa je premiero na tritedenskih pentljah končal na sedmem mestu v seštevku dirke po Španiji. Tam je dobil tudi eno od etap.

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Domen Novak bo opravljal vlogo pomočnika pri emiratih, ki ob Pogačarjevi odsotnosti stavijo predvsem na del Tora in svetovnega prvaka s cestne dirke, Američana Brandona McNultyja. V sezoni 2026 je, kot še piše STA, tri od štirih spomenikov dobil Pogačar, ki je bil najboljši na Milano-Sanremu, po Flandriji in na Liege-Bastogne-Liege, drugo mesto pa je zasedel na Pariz-Roubaixu. Tam ga je premagal le Belgijec Wout Van Aert.