Roglič: Zame osvojiti Tour ne pomeni obsesije

"To je res dobro vprašanje, v teoriji se lahko zgodi vse. Lahko dobimo tako rumeno kot zeleno majico, obenem lahko osvojimo tudi pikčasto s Seppom Kussom na čelu. Moštvo se mora odločiti, kaj bo naš glavni cilj na Touru, potem pa moramo imeti za to načrt, ki bo ustrezal obema kolesarjema," je dejal dobitnik zlate olimpijske kolajne v vožnji na čas.

Dvaintridesetletni Primož Roglič bo v Franciji med 1. in 24. julijem napadal rumeno majico skupnega zmagovalca, medtem ko bo njegov moštveni kolega Belgijec Wout Van Aert lovil zeleno za najboljšega po točkah oz. najboljšega sprinterja. Tako se je moštvo Jumbo-Visma odločilo že pred časom, danes pa je v intervjuju o tem spregovoril še Roglič, ki ga navaja kolesarski spletni portal Cyclingnews .

"Mora obstajati namera, da si Wout in jaz pomagava. Moramo najti način, kako se lahko on bori za etapne zmage, sam pa lahko pridobim čas v primerjavi s tekmeci. Tega se moramo lotiti previdno," je še dejal slovenski kolesarski as.

V intervjuju je med drugim dejal, da zmaga na dirki po Franciji zanj ne predstavlja "obsesije", bolj si želi, da si ga kolesarska in športna javnost zapomnita kot bojevnika.