Roglič ostaja brez rdeče majice, Vine zmagovalec šeste etape

Današnja etapa s startom v Bilbau, prva prava gorska, je z zahtevnim zaključnim vzponom po 181 km ponujala priložnost za menjavo vrstnega reda na vrhu seštevka, kjer je v sredo vodstvo in rdečo majico Rogliču odvzel Francoz Rudy Molard.

A nihče ni računal še na skorajda zimske vremenske razmere, ki so še dodatno otežile delo kolesarjem, ter na Vina, ki je presenetil vse in v begu v zadnjem vzponu zdržal do konca, čeprav ga je že močno ogrožal Evenepoel.

Najprej vzpon druge kategorije na Puerto de Alisas, dolg 8,7 kilometra in s povprečnim naklonom 5,8 odstotka, potem pa še zadnja tretjina etape s prvokategornim vzponom na Collado de Brenes in prav na koncu še 12,6 km dolgim sklepnim vzponom prve kategorije do cilja - to so bili glavni izzivi današnje etape.

Odločitev je padla dobrih šest kilometrov pred koncem etape. Do takrat je bil v ospredju v begu Ukrajinec Mark Padun, ki pa ga je Vine ujel in brez težav prehitel ter nato sam krenil v zadnje kilometre.

Za njim je bi najmočnejši Evenepoel. Sprva je bil v tej skupini tudi Roglič, a se ga je Belgijec na tem zadnjem vzponu otresel, z njim pa je ritem držal le še domačin Enric Mas. Ta dvojica je nazadnje skušala tudi loviti vodilnega Avstralca, vendar je bilo v močnem dežju, mrazu in celo ob kakšni snežinki to zelo zahtevno početje. Ker je imel Vine pred začetkom etape velik zaostanek v skupnem seštevku, ni bil nevaren za skupno vodstvo, zato pa je bil v konkurenci za rdečo majico Belgijec ter jo z odlično predstavo nazadnje tudi dobil.

Roglič se je nazadnje za Evenepoelom in Masom ustalil v prvi zasledovalni skupini, v njej so bili med drugimi še Simon Yates, Pavel Sivakov, Tao Hart Geoghegan in Joao Almeida, ter tako ni izgubil preveč v primerjavi z Evenepoelom. Med Belgijcem in Masom, ki sta zaostala 15 in 16 sekund, je končal še domačin Juan Ayuso s 55 sekundami zaostanka.