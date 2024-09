Roglič po dnevu predaha v lov na rdečo majico

Primož Roglič je pred zadnjim klancem na Cuitu Negru zamenjal kolo in presedel na tistega z lažjimi prestavami za strm vzpon do cilja. Po mnenju tekmovalnih sodnikov si je ob vračanju v glavnino preveč pomagal z zavetrjem spremljevalnega vozila, zaradi česar je prejel kazen.

Po 15 od 21 etap ima vodilni Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R) pred zasavskim orlom minuto in tri sekunde prednosti. A je imel Slovenec, član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, sprva po nedeljski etapi v skupnem seštevku 43 sekund zaostanka. Po odločitvi komisarjev dirke pa je prejel kazen 20 sekund pribitka zaradi izkoriščanja zavetrja ob vožnji za klubskim avtom.

Po dnevu premora od danes naprej Rogliča čaka novo poglavje v boju za rdečo majico. To je izgubil v prvem tednu španske pentlje. O'Connor mu je z zmago v šesti etapi 22. avgusta slekel rdečo majico vodilnega, ko je zaostal v etapi 6:31 minute in bil tedaj skupno drugi, 4:51 minute za Avstralcem.

Pred špansko pentljo je zaradi padca na dirki po Franciji, ki jo je predčasno končal, dejal, da še vedno čuti bolečine, predvsem v hrbtu. "Prihaja finalni del s tretjim vikendom, dobro mi gre, telo dobro funkcionira, ne kompliciram ter ostajam pozitiven," je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejal Roglič.

Kolesarji so se podali na pot iz portugalske prestolnice Lizbone, po 21 etapah in slabih 3300 kilometrih se bo dirka končala v nedeljo v Madridu. Če bo Rogliču uspelo še četrtič priti v cilj kot prvi v skupnem seštevku, se bo izenačil z doslej najuspešnejšim na Vuelti Robertom Herasom. Španec je domačo dirko v skupnem seštevku dobil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005.