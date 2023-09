Roglič po etapni zmagi pred novim 184,5 km dolgim izzivom

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) bo po zmagi v osmi etapi dirke po Španiji tokrat skušal tekmece ukaniti tudi v deveti. Ta na 184,5 km dolgi trasi od Cartagene do vrha prelaza Caravaca de la Cruz sicer ne ponuja tako razgibanega terena kot dan prej, vseeno pa kolesarje čaka zahteven zadnji klanec do cilja.

Ta je dolg 8,2 km, a je zelo neenakomeren z nekaj vmesnimi krajšimi spusti. Določeni odseki so zelo strmi, tudi do 20 odstotkov, zadnjih nekaj sto metrov pa povprečna klančina znaša kar 16 odstotkov, kar bi lahko ustrezalo 33-letnemu Primožu Rogliču. Pred tem se bo karavana spopadla z le še enim kategoriziranim vzponom Casas Marina la Perdiz (11,5 km/4,9 %), vsega 15 km pred ciljem pa bodo na voljo še bonifikacijske sekunde na vmesnem sprintu. Roglič je v soboto slavil že 11. etapno zmago na dirki po Španiji in se v skupnem seštevku z 12. povzpel na sedmo mesto. V razvrstitvi po osmih etapah vodi Američan Sepp Kuss, sicer Rogličev moštveni kolega, ki ima 43 sekund naskoka zasledovalci. icon-expand Primož Roglič je slavil na osmi etapi letošnje dirke po Španiji FOTO: La Vuelta Roglič za moštvenim kolegom zaostaja 2:38 minute. Pomembneje ima šestouvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) le še šest sekund naskoka. Za Slovencem je osmi še en kolesar Jumbo-Visme, Danec Jonas Vingegaard (+2:42). Med ostalimi Slovenci je Rogličev in Vingegaardov pomočnik Jan Tratnik trenutno 35., Domen Novak (UAE Team Emirates) 112., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa 155. PREBERI ŠE Roglič do 11. etapne zmage na Vuelti, skupno vodstvo Kussu Kolesarji bodo današnjo etapo začeli ob 12.39, ciljno črto pa bodo najhitrejši prečkali okoli 17.15. Etapa je sicer na kožo pisana predvsem ubežnikom.