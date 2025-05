Roglič po padcu: Enkrat pridobiš, drugič izgubiš

Primožu Rogliču (Red Bull – BORA – hansgrohe) je vse do zadnjih 52 kilometrov kazalo dobro. Brez težav je držal stik s favoriti, in ko je iz glavnine izpadel nosilec rožnate majice Diego Ulissi , je virtualno že prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

35-letnik se je sicer hitro pobral in nadaljeval z dirkanjem, le nekaj kilometrov kasneje pa je njegov lov na ospredje prekinila še predrta zračnica, ki je zahtevala menjavo kolesa. Ko je postalo jasno, da so vodilni kolesarji predaleč, sta skupaj s Pidcockom skušala približati vsaj skupini Španca, a jima to ni uspelo. Na koncu sta ciljno črto prečkala dve minuti in 22 sekund za zmagovalcem Woutom van Aertom, za Ayusom pa sta zaostala za minuto in petnajst sekund.