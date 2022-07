Roglič: Vsak vrtljaj čutim, kot da bi me nekdo z nožem zbodel v hrbet

"Zelo vesel sem, da sem končal še eno etapo. V zadnjih 200 metrih sem imel velike težave že s tem, da sem prišel do vrha," si je na cilju na La Planche des Belles Filles oddahnil Primož Roglič. O končnem tretjem mestu je povedal še: "Zagotovo sem zelo vesel. Če si poškodovan, vsaj iz mojih izkušenj, nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ. Moraš iti iz dneva v dan in nekako prebroditi to bolečino."

Da padec na razburljivi sredini etapi ni pustil tako velikih posledic, je pokazal že v četrtek, ko je kot prvi v glavnini napadel na cilju v Longwyju. Tudi v petek pa je bil med najbolj aktivnimi kolesarji, na koncu sta ga prehitela le Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. In to kljub temu, da se 32-letni Kisovčan ubada z bolečinami v hrbtu.

Že pred startom prve gorske etape na letošnji dirki po Franciji je priznal, da vendarle še čuti posledice sredinega padca. Predvsem ima težave s hrbtom. "Lahko si predstavljate, da vsak vrtljaj čutim, kot da bi me nekdo z nožem zbodel v hrbet. Moj glavni cilj je, da grem skozi etape in čim bolj pridem k sebi," je razkril in se že zazrl v prihajajoče etape. V soboto ga čaka razgibana, v nedeljo pa še druga gorska. Nato pa težko pričakovani drugi prosti dan, preden bo karavana zavila v Alpe.

Roglič je na račun tretjega mesta in štirih bonifikacijskih sekund v skupnem seštevku pridobil kar 15 mest in je trenutno 13. Za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja za dve minuti in 45 sekund. Za tretjim Geraintom Thomasom pa le 1:35.