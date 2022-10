Roglič potrdil: 'Jutri me čaka operacija rame'

"To ramo, za katero ni več skrivnost, da imam za seboj že več izpahov, moramo 'zrihtati'. Jutri popoldne bom operiran, da bo fiksirano. Kaj to pomeni, ne želim ravno zdaj razmišljati o tem, a ni mala stvar. Odrežejo ti delček kosti in jo prestavijo tja, kjer se dogaja izpah. Ob tem se napne še mišica oz. tetiva. Gre za operacijo, po kateri ostane roka fiksirana mislim da šest ali osem tednov. Potem pa šele sledi pasivno razgibavanje," je dejal slovenski kolesarski as v radijskem pogovoru.

"Prišel sem do meje, kjer moram te stvari urediti, da sem še lahko močnejši in se začnem pripravljati na nove izzive v novi sezoni. Moram spoštovati, kar mi rečejo. Vse fiksirajo z dvema vijakoma. Človek bi rekel, da bo to stabilno, a ni to kar nekaj, da bi se lahko naslednji dan šel vozit. Moram spoštovati rehabilitacijski čas. Zagotovo bomo naredili vse, da bom čim hitreje nazaj na kolesu," je o težavah še dejal Kisovčan.