Roglič potrdil nastop na svetovnem prvenstvu

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v ekskluzivnem intervjuju za špansko Marco po osvojenem četrtem naslovu zmagovalca skupnega seštevka dirke po Španiji potrdil, da namerava letos nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. To bo od 21. do 29. septembra v Zürichu. Seveda si pa želi najprej dobro spočiti.

Primož Roglič je špansko pentljo Vuelto - po italijanskem Giru in francoskem Touru tretjo od največjih tritedenskih kolesarskih dirk v sezoni - končal "res utrujen". Izčrpanost, ki mu jo je povzročil španski krog, mu zdaj preprečuje, da bi jasno razmišljal o svojih prihodnjih načrtih do konca leta. "Na Ibizo bi moral," pravi napol v šali napol zares slovenski šampion. V ponedeljek se je vrnil v Monako, kjer namerava normalno preživeti nekaj dni v družinskem okolju.

Primož Roglič na Vuelti

Namerava se dobro spočiti ter si povrniti moči po napornem skorajda mesecu dirkanja, preden se bo začel pripravljati za nastop na SP v Švici. Na prvenstvu se bo znova srečal z zvezdniki, kot sta njegov rojak, zmagovalec letošnjih Gira in Toura Tadej Pogačar in olimpijski prvak iz Belgije Remco Evenepoel. Za tega se po govoricah, ki jih objavlja Marca, zelo zanimajo tudi pri Rogličevem moštvu Red Bull BORA-hansgrohe.

Po SP se Roglič namerava udeležiti dirke Giro dell'Emilia, ki bo 5. oktobra, in tudi zadnjega spomenika sezone, po Lombardiji, ki bo 12. oktobra v Milanu, navaja španska Marca. Roglič je iz rok direktorja Marce Juana Ignacia Gallarda prejel posebno nagrado Marce za zgodovinski dosežek na Vuelti, ko je je še četrtič po letih 2019, 2020 in 2021 osvojil to dirko. Španski časnik Slovenca opisuje z izbranimi besedami ter ga je označil za kralja Vuelte.

"Štiri skupne zmage in petnajst etapnih zmag - Primož Roglič je pravi kralj Vuelte," že v uvodu španska Marca polaska Slovencu, ki so ga pri Marci postavili "na oltar kolesarskih legend". "Skokov vajen še iz skakalnih dni, je v treh tednih odpravil vsako od težav, ki so se pojavile. Vključno z virusom, ki je 'uničil' njegovo ekipo, ko je do prihoda v Madrid ostalo le še 48 ur," zapiše Marca.

Primož Roglič v rdeči majici vodilnega na dirki po Španiji

"Vsaka zmaga je drugačna. Vsaka zmaga zahteva različne napore. Toda letos je bil velik boj," je potrdil Roglič in priznal, da je bilo težko upravičiti status favorita. "Vsekakor je bila skupna zmaga cilj. Vedno se trudiš biti najboljši, a nisem vedel, kako bo, saj sem še vedno čutil nelagodje v hrbtu, tako da sem šel dan za dnem. Bila je res težka Vuelta, trdo smo garali vsak dan in bilo je noro končati to dirko."

Remco Evenepoel

Španski časnik Slovencu pripisuje zmagovalno miselnost, ki ga loči od konkurence: "Tako kot pri vsem v življenju je težko krojiti rezultate. Vedno se trudiš biti najboljši, a včasih se zgodi, včasih pa ne. Najbolj pomembno se mi zdi, da ne obupaš in se vedno boriš za cilje, ki jih imaš. In kasneje bo vse prišlo na svoje mesto." Odzval se je tudi na uspehe Slovencev, ko sta s Pogačarjem osvojila vse velike dirke v sezoni: "Nikoli si ne bi predstavljali, da bo Slovenija zmagala na vseh treh grand tourih. V veselje mi je biti del tega zgodovinskega trenutka."

