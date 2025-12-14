Kolesarstvo
Roglič s preprosto željo pred novo sezono: Smejati se in biti srečen
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Primož Roglič se pripravlja na svojo tretjo sezono v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe in ima preprosto željo: Smejati se in biti srečen. 36-letni slovenski kolesar bo nekoliko razbremenjen po prihodu Remca Evenepoela v moštvo. Sicer pa lahko spiše zgodovino: na dirki po Španiji bo namreč lovil peto skupno zmago. Toliko jih ni osvojil še nihče.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.