Kolesarstvo

Roglič s preprosto željo pred novo sezono: Smejati se in biti srečen

Ljubljana, 14. 12. 2025 20.21 | Posodobljeno pred 57 minutami

Matic Flajšman
5

Primož Roglič se pripravlja na svojo tretjo sezono v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe in ima preprosto željo: Smejati se in biti srečen. 36-letni slovenski kolesar bo nekoliko razbremenjen po prihodu Remca Evenepoela v moštvo. Sicer pa lahko spiše zgodovino: na dirki po Španiji bo namreč lovil peto skupno zmago. Toliko jih ni osvojil še nihče.

kolesarstvo roglič
'Raje bi prvič zmagal na klasiki Pariz-Roubaix kot petič na Touru'

KOMENTARJI (5)

kavelj22
14. 12. 2025 21.18
pa treba je v zivljenju predvsem uzivati spotoma pridejo potem spontano tudi druge stvari.
ODGOVORI
0 0
Zagorac
14. 12. 2025 21.16
Remco mu je trn v peti
ODGOVORI
0 0
G. Papež
14. 12. 2025 20.56
Haha, bravo Primi👍❤
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
14. 12. 2025 20.52
-1
drogerija
ODGOVORI
0 1
Podlesničar
14. 12. 2025 20.41
+2
Pa uživat, rezultati so v drugem planu.
ODGOVORI
2 0
