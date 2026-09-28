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Kolesarstvo

Roglič: Presenetil sem še samega sebe

Montreal, 28. 09. 2026 17.02 pred 52 minutami 2 min branja 4

Avtor:
S.V.
Primož Roglič

Primož Roglič je na svetovnem prvenstvu v Montrealu dolgo mešal štrene specialistom za enodnevne dirke in slovenske navijače držal v upanju na kolajno. V zaključku zahtevne preizkušnje mu je zmanjkalo moči, a je kljub 21. mestu ciljno črto prečkal zadovoljen s prikazanim. "Vseeno si nimam ničesar za očitati. Vesel sem svoje predstave," je poudaril Kisovčan.

Končna uvrstitev ne pove celotne zgodbe Rogličevega nastopa na 273,4 kilometra dolgi preizkušnji. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja je prevzel vlogo prvega aduta slovenske reprezentance in bil dolgo med najvidnejšimi možmi dirke. Vozil je v ospredju z Mathieujem van der Poelom, odgovarjal na spremembe ritma in se po zaostankih vračal med vodilne. V zaključku je vendarle plačal davek zahtevnemu dirkanju ter kot edini Slovenec v cilju za novim svetovnim prvakom Brandonom McNultyjem zaostal tri minute in 29 sekund.

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"Mogoče se včasih prevečkrat osredotočamo na sam cilj in se izgubimo na poti. Super je bilo, dokler sem imel moči, sem bil, kjer je bilo treba. Na koncu me je malo zmanjkalo. Vseeno si nimam ničesar za očitati. Vesel sem svoje predstave," je po dirki povedal za RTV Slovenija.

Da je z vožnjo ob boku mojstrov klasik nekoliko presenetil tudi sebe, je priznal še v pogovoru za Cycling Pro Net. Pojasnil je, da družbe v takšni ubežni skupini ni vajen, vendar je imel takrat dovolj moči, da se je brez zadržkov vključil v boj. "Ničesar ni bilo za skrivati. Dirkal sem na vso moč," je opisal svoj pristop.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Roglič je na razgibani trasi večkrat pokazal vztrajnost. Ko je ob pospeševanjih tekmecev izgubil stik, se je vračal v svojem ritmu. Najbolj domače se je počutil na vzponih, a nenehno menjavanje skupin in napadov ni dopuščalo predaha.

"Meni je bolj odgovarjalo, ko je šlo navzgor, takrat mi je bilo lažje v primerjavi s temi fanti. Šlo je precej hitro. Zdi se, kot da si v teh krogih kot na kronometru. Ko si v tem vrtincu, si, dokler si. Le skupine se malo menjajo. Enkrat si spredaj, enkrat bolj zadaj. Varčevanja z močmi ni," je pojasnil za RTV Slovenija.

Ko so zaloge energije pošle, se je boj za kolajno spremenil v preizkušnjo vzdržljivosti. V pogovoru za Cycling Pro Net je poudaril, da je bil ob koncu povsem izpraznjen in da je že prihod do cilja zahteval velik napor.

"Kolikor je bilo, sem dal. Hitro vse čutiš. Ves čas si na meji krčev, saj si res prazen in potem nekako želiš po tej meji priti do konca. Na trenutke te je strah, če imaš krče, saj je težje končati dirko. Prebil sem se skozi vse težave in končal dirko," je povedal za RTV Slovenija.

Mavrično majico je po samostojnem napadu osvojil McNulty, srebro je pripadlo Avstralcu Michaelu Matthewsu, bron pa van der Poelu, s katerim je Roglič dolgo krojil dogajanje v ospredju.

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KOMENTARJI4

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mahar123
28. 09. 2026 17.54
mene je pa Roglič navdušil..sploh njegova borbenost
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0 0
blef
28. 09. 2026 17.44
Gre res full gas do konca na izčrpavanje. Večina jih sploh do cilja ne pride. 21 mesto je pač realnost. 21 na svetu ni slabo, ko še Pogačar gre bo med 20 max za Slo.
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+1
1 0
Sandokkan
28. 09. 2026 17.40
Roglic penzija!!!!!!!
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+1
1 0
Barbato43
28. 09. 2026 17.37
21ti je bil..berem neke hvalospeve..tipicno ponizno slovenceljsko..ssmo da se zdravi manjvrenostni kompleks..a vsi pricakoval da bo v borbi za medalje
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+1
1 0
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