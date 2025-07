Roglič prijetno presenečen: Iskreno, nisem pričakoval tega

Primož Roglič je bil sijajen do drugega vmesnega časa in pred začetkom najtežjega dela vzpona. Tam je zasedel tretje mesto, 53 sekund za vodilnim Tadejem Pogačarjem in 29 za Jonasom Vingegaardom. Roglič je tudi v cilju prevzel vodstvo, nato pa čakal še na osem tekmecev za njim na trasi. Prehitela sta ga le dva, ki sta bila tokrat v svojem svetu, Pogačar in Vingegaard.