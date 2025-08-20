Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Roglič priznal, da so misli o upokojitvi vse močnejše

Ljubljana, 20. 08. 2025 19.39 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski kolesar Primož Roglič je nakazal, da so njegovi dnevi med karavano morda šteti, saj začenjajo v ospredje prihajati družinske obveznosti in novi cilji. Priznal je, da so misli o upokojitvi vse močnejše, celo namignil je na morebitno vrnitev h koreninam v zimskih športih, ko se bo njegova kolesarska kariera približala koncu.

Primož Roglič, eden najboljših slovenskih kolesarjev vseh časov, vse pogosteje razmišlja o dnevu, ko bo odložil kolo. Na prireditvi Profronde v Etten-Leuru na Nizozemskem je namignil, da se bliža trenutek, ko bodo v ospredje stopile nove življenjske prioritete – predvsem družina – ob tem pa je presenetil z izjavo, da bi se nekoč lahko vrnil k svojim koreninam v zimskih športih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Danes gre bolj za preživetje, in pri mojih letih je dan, ko bom nehal, vse bliže. Nisem več star 20 let, zato je normalno, da gledam na prihodnost drugače. V življenju želim početi tudi druge stvari. Morda se vrnem k zimskim športom, kjer se je vse skupaj začelo. Ne, ne k smučarskim skokom – to je preteklost. Ampak zimske olimpijske igre? To bi bilo kar kul, četudi je za zdaj nerealno," je dejal 35-letni Kisovčan za belgijski HLN.

Roglič: Najprej sem ljubeč mož in oče – šele nato športnik

Roglič se je letos odpovedal nastopu na Vuelti, kjer bi branil lansko zmago, da bi več časa posvetil ženi in dvema majhnima otrokoma. "Ne morem biti več povsod. Doma imam ženo in dva otroka, ki si zaslužita mojo pozornost. Kolesarstvo je moja služba, a družina mi pomeni vse. Najprej sem ljubeč mož in oče – šele nato športnik," je iskreno priznal.

Preberi še Rogliča ne bo na 80. Vuelti

Bo še kdaj nastopil na Touru?

Na letošnji dirki po Franciji je Roglič zasedel skupno osmo mesto. Čeprav ni bil blizu etapnim zmagam, je bil zadovoljen, da je uspešno prišel do cilja: "Čeprav nisem bil vedno na svoji najboljši ravni, sem resnično užival, da sem prišel do tretjega tedna in končal Tour." 

Njegova prihodnost na največji dirki pa je vprašljiva: "Grem iz dneva v dan," pravi. Roglič ima sicer pogodbo z Red Bullom, a vse bolj očitno je, da razmišlja o življenju po kolesarstvu. 

Preberi še Roglič ugnal Arensmana in Van der Poela za zmago na Nizozemskem

Na vprašanje o motivaciji je odgovoril v svojem slogu: "Bomo videli," potem pa vendarle dodal: "Pri mojih letih je dan, ko bom končal, vse bliže. V življenju želim početi tudi druge stvari."

Ali bo Roglič izpolnil pogodbo z Red Bullom ali pa se bo prej poslovil, bo pokazal čas. Jasno pa je, da eden najbolj trofejnih etapnih kolesarjev vse bolj razmišlja onkraj kolesa in odkrito premišljuje, kaj ga čaka po skoraj desetletju na vrhu športa.

kolesarstvo roglič
Naslednji članek

Pogačar s posebno majico oboževalcem sporoča: Prosim, ne motite me

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110