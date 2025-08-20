Roglič priznal, da so misli o upokojitvi vse močnejše

Slovenski kolesar Primož Roglič je nakazal, da so njegovi dnevi med karavano morda šteti, saj začenjajo v ospredje prihajati družinske obveznosti in novi cilji. Priznal je, da so misli o upokojitvi vse močnejše, celo namignil je na morebitno vrnitev h koreninam v zimskih športih, ko se bo njegova kolesarska kariera približala koncu.

Primož Roglič, eden najboljših slovenskih kolesarjev vseh časov, vse pogosteje razmišlja o dnevu, ko bo odložil kolo. Na prireditvi Profronde v Etten-Leuru na Nizozemskem je namignil, da se bliža trenutek, ko bodo v ospredje stopile nove življenjske prioritete – predvsem družina – ob tem pa je presenetil z izjavo, da bi se nekoč lahko vrnil k svojim koreninam v zimskih športih.

"Danes gre bolj za preživetje, in pri mojih letih je dan, ko bom nehal, vse bliže. Nisem več star 20 let, zato je normalno, da gledam na prihodnost drugače. V življenju želim početi tudi druge stvari. Morda se vrnem k zimskim športom, kjer se je vse skupaj začelo. Ne, ne k smučarskim skokom – to je preteklost. Ampak zimske olimpijske igre? To bi bilo kar kul, četudi je za zdaj nerealno," je dejal 35-letni Kisovčan za belgijski HLN.

Roglič: Najprej sem ljubeč mož in oče – šele nato športnik

Roglič se je letos odpovedal nastopu na Vuelti, kjer bi branil lansko zmago, da bi več časa posvetil ženi in dvema majhnima otrokoma. "Ne morem biti več povsod. Doma imam ženo in dva otroka, ki si zaslužita mojo pozornost. Kolesarstvo je moja služba, a družina mi pomeni vse. Najprej sem ljubeč mož in oče – šele nato športnik," je iskreno priznal.

Bo še kdaj nastopil na Touru?

Na letošnji dirki po Franciji je Roglič zasedel skupno osmo mesto. Čeprav ni bil blizu etapnim zmagam, je bil zadovoljen, da je uspešno prišel do cilja: "Čeprav nisem bil vedno na svoji najboljši ravni, sem resnično užival, da sem prišel do tretjega tedna in končal Tour." Njegova prihodnost na največji dirki pa je vprašljiva: "Grem iz dneva v dan," pravi. Roglič ima sicer pogodbo z Red Bullom, a vse bolj očitno je, da razmišlja o življenju po kolesarstvu.