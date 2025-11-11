Roglič razpet med hrepenenjem in realnostjo: Tour? Rad bi bil na startu, če bom tega sposoben

Primož Roglič vztraja pri tem, da bi v karieri rad osvojil slovito dirko po Franciji, je 36-letni Zasavec dejal v intervjuju za francoski časnik L'Equipe po kriteriju v japonski Saitami minuli konec tedna.

Opozoril je, da ne ve, ali bo prihodnje leto na startu francoske pentlje ob močnih imenih znotraj ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe. Od leta 2026 bo namreč v njej nastopal tudi Belgijec Remco Evenepoel, Nemec Florian Lipowitz pa hitro napreduje. "Seveda bi rad bil na startu, če bom tega sposoben. Vendarle gre za največjo dirko na svetu. Biti del nje, je 'kul'," je o odprtih kartah za prihodnje poletje dejal Roglič.

"Obožujem tamkajšnje množice, podporo in tekmovanje z najboljšimi na svetu. Proti njim lahko pokažeš, kdo si in kako odločen si. Vse to je izjemna izkušnja," je za sloviti športni časnik Tour opisal slovenski as. Z dirko po Franciji ima nekaj neporavnanih računov. V dvoboju za zmago je bil za las prekratek leta 2020, potem ko ga je rojak Tadej Pogačar v vožnji na čas premagal v predzadnji etapi. Zatem je moral zaradi padcev trikrat predčasno skleniti Tour (2021, 2022, 2024), letos pa ga je končal prvič po petih letih in zasedel osmo mesto.

Primož Roglič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kljub vsemu je priznal, da je zmaga na Touru nekaj, kar mu na bogatem seznamu zmag manjka. "To je največja dirka na svetu in velik cilj za vsakega kolesarja. Vsi, ki začnejo kolesariti, to storijo zaradi dirke po Franciji in ne po Kataloniji," je edino svojo zmago v sezoni s Tourom primerjal Roglič. "Če bi moral izbrati eno dirko, na kateri bi zmagal, bi to bil Tour, čeprav sem bil temu že zelo blizu, kar je tudi izjemno," je priznal izkušeni slovenski kolesar.

Zaveda se, da mu časa na najvišji ravni počasi zmanjkuje: "Če pogledamo širšo sliko, je vsak dan, ki mine, dan manj, ki ga imamo na voljo. Lahko se trudimo upočasniti čas, a ta vseeno mine. Zato pač skušam kar najbolj uživati. Če pogledam nazaj na obdobje z več zmagami, je bil tudi takrat občutek izjemen, danes pa gre za drugačen način uživanja."

Primož Roglič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V pogovoru za L'Equipe je Roglič izrazil željo po vrnitvi v najboljšo formo in namignil tudi na spremembe v načinu treninga. "Moram biti realen. Letos nisem veliko zmagoval, zato moram najprej priti nazaj na raven, da lahko to spet počnem. Ko bo tako, ne bo težav z izbiranjem dirk. Veliko jih je med januarjem in oktobrom, ekipa pa ne bo rekla, 'ti boš ostal doma', če bom sposoben zmagovati," je prepričan Roglič.

Za zdaj še ni jasno, kakšen bo Rogličev program dirk za leto 2026 z ekipo Red Bulla, s katero ima pogodbo sklenjeno še za slabih 14 mesecev. To bo znano predvidoma 10. decembra na Majorki, ko se bodo kolesarji družili s predstavniki medijev med skupnimi pripravami pred sezono in razkrili svoje cilje ter pričakovanja.

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand

Pred tem je v objavljenem pogovoru za špansko Marco med drugim Roglič po še enem kriteriju, takrat v Singapurju, dejal, da bi bil rad tudi na startu španske Vuelte, ki jo je doslej dobil štirikrat in je s tem sorekorder s Špancem Robertom Herasom.