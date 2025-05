Roglič s sedmimi sekundami zaostanka za rožnato majico

Na sporedu je še ena pretežno ravninska etapa. Kandidati za skupno zmago bodo do petka predvsem skušali preživeti brez morebitnih prask. Čeprav je bila torkova etapa pisana na kožo predvsem sprinterjem, se je Primož Roglič odlično znašel in vzel tisto, kar je lahko. Na vmesnem letečem cilju v Ostuniju je zasedel tretje mesto ter tako pridobil dve bonifikacijski sekundi v primerjavi s tekmeci za končno zmago. Za rožnato majico, to ima oblečeno Danec Maks Pedersen (Lidl-Trek) po novem zaostaja sedem sekund.