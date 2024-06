Roglič samozavesten, a previden: Gremo etapo po etapo

Slovesnost je potekala v Red Bullovem hangarju v Salzburgu. Rdeči biki so letos prevzeli 51-odstotni delež ekipe BORA-hansgrohe v želji, da bi postali ena od vodilnih in najbolj prepoznavnih sil v kolesarski karavani.

Gorska pomočnika bosta predvsem Avstralec Jai Hindley in Rus Aleksandr Vlasov, vsestranske vloge bodo imeli Nemec Nico Denz, Italijan Matteo Sobrero, Avstrijec Marco Haller in Luksemburžan Bob Jungels, medtem ko bo v sprintih skušal do svojih priložnosti priti Nizozemec Danny van Poppel. Ekipa je močna predvsem za gorske spopade, kjer imata Hindley in Vlasov dovolj bogat življenjepis za kosanje z najboljšimi ostalimi pomočniki favoritov na Touru.

Prvi zvezdnik ekipe Roglič, ki je na začetku tega meseca dobil pripravljalno dirko po Dofineji, je bil dobro razpoložen. V šali je dejal, da bi si želel prepoznavna Red Bullova krila že v času kariere smučarskega skakalca in nato dodal: "Gremo tja in upamo, da ne bomo zadnji. Pokazali smo, da smo močni, vsi fantje smo v formi. Glede na moje zadnje Toure bom vesel, če bom prišel do cilja v Nici."