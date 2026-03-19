Kolesarstvo

Presenečenje: Roglič tudi na Milano–Sanremo

Sanremo, 19. 03. 2026

Avtor:
J.B.
Čeprav to sprva ni bilo predvideno, bo Primož Roglič očitno nastopil tudi na prvi spomeniški klasiki sezone od Milana do Sanrema, ki bo na sporedu v soboto. To je posredno potrdila njegova ekipa z objavo na svoji spletni strani.

Primož Roglič je na Tirreno–Adriatico osvojil peto mesto v skupnem seštevku.
Red Bull-Bora-hansgrohe še ni objavila seznama sedmih kolesarjev, ki bodo nastopili na najdaljši enodnevni dirki na koledarju. Kljub temu pa so zapisali, da bodo konkurenci skušali slediti s Primožem (Rogličem) in Giuliem (Pellizzarrijem). 

Slovensko-italijanski dvojec je letos že nastopal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ter enodnevni klasiki od Milana do Torina.

Na Tirreno-Adriatico se je Pellizzari izkazal s tretjim mestom v skupnem seštevku, ko je Rogliču pripadla vloga pomočnika. In zelo verjetno bo podobno tudi v soboto. Se pa je Kisovčan v sredo izkazal s tretjim mestom v Torinu, kjer je zaostal le za Thomasom Pidcockom in Tobiasom Hallandom Johannessenom. Da ima na začetku sezone precej dobre noge, pa je Roglič nenazadnje dokazal tudi s petom mestom na Tirreno–Adriatico. 

Priložnost za mladega Novozelandca?

V nemškem moštvu si veliko obetajo tudi od mladega Laurenca Pithieja, ki na svojo priložnost računa, če bo v prestolnici italijanske popevke prišlo do šprinta večje skupine. 23-letni Novozelandec je letos že bil blizu odmevne zmage, na drugi etapi dirke Pariz–Nica je zasedel drugo mesto. "Od začetka sezone zasledujem prvo zmago, že večkrat sem prišel blizu, kar me dela zgolj še bolj lačnega. Mislim, da potrebujem le nekaj sreče," samozavestno pričakuje sobotni spektakel.

Pogačar drugi med favoriti

Nihče izmed kolesarjev moštva Red Bull-Bora-hansgrohe sicer ne sodi v ožji krog favoritov, kjer najvišje kotira lanski zmagovalec Mathieu van der Poel. Drugi je Tadej Pogačar, ki zmage v Sanremu še nima. Letos jo bo lovil že šestič. Tretji med favoriti po mnenju stavnic je domači adut Filippo Ganna, sledijo pa mu Jasper Philipsen, Wout van Aert in že omenjeni Pidcock, ki je dobil Milano–Torino.

