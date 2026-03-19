Presenečenje: Roglič tudi na Milano–Sanremo

Red Bull-Bora-hansgrohe še ni objavila seznama sedmih kolesarjev, ki bodo nastopili na najdaljši enodnevni dirki na koledarju. Kljub temu pa so zapisali, da bodo konkurenci skušali slediti s Primožem (Rogličem) in Giuliem (Pellizzarrijem).

Slovensko-italijanski dvojec je letos že nastopal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ter enodnevni klasiki od Milana do Torina.

Na Tirreno-Adriatico se je Pellizzari izkazal s tretjim mestom v skupnem seštevku, ko je Rogliču pripadla vloga pomočnika. In zelo verjetno bo podobno tudi v soboto. Se pa je Kisovčan v sredo izkazal s tretjim mestom v Torinu, kjer je zaostal le za Thomasom Pidcockom in Tobiasom Hallandom Johannessenom. Da ima na začetku sezone precej dobre noge, pa je Roglič nenazadnje dokazal tudi s petom mestom na Tirreno–Adriatico.