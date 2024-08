Roglič se bo po grdem padcu in poškodbi na ceste vrnil prihodnji teden

Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je moral po grdem padcu v 12. etapi predčasno končati dirko po Franciji, je med prijavljenimi za klasično dirko po San Sebastianu, ki je na sporedu prihodnji teden, danes poroča spletna stran cyclinguptodate. Za 34-letnika bi bila to prva dirka po grdem padcu in zlomljenem vretencu na dirki po Franciji.