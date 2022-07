Roglič se nikoli ne ustavi, pred vsako etapo Toura teče ob šestih zjutraj

Najboljši naslov za to vprašanje je nenazadnje prav Roglič. "Slišal sem, da vsako jutro med Tour de Francom rad tečeš," ga je vprašal novinar in dodal: "je tek dober za tvoje misli?" Končno je sledil pravi odgovor: "Zame je dober." Vodja treningov Mathieu Heijboer je potrdil, da Roglič ne teče zaradi fizične pripravljenosti, ampak zato, da "zbudi telo za novo jutro. Primož ima navado, da zjutraj telovadi in to navado želi nadaljevati. Njegovi teki na Touru so krajši in počasnješi. Teče 15 do 20 minuti vsako jutro. Tako se psihično osveži." Heijboer je tudi potrdil, da moštvo ne želi "popraviti nekaj kar ni pokvarjeno".