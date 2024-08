Roglič še vedno med živimi, Adam Yates z izjemno predstavo zmagal na težki etapi

Adam Yates (UAE Team Emirates) je bil del velike skupine, ki je glavnini zbežala v prvem delu etape pred glavnimi tremi klanci. Z dolgim napadom na predzadnjem prelazu je zanesljivo prišel do etapne zmage in se vrnil v boj za rdečo majico najboljšega na Vuelti.

V karieri je 32-letni Britanec zabeležil 29. zmago in šele drugo na tritedenskih dirkah, potem ko je lani slavil v prvi etapi francoske pentlje.

Ciljno črto je danes prečkal 1:39 minute pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost), ki je napadel iz glavnine na prvem od treh klancev. Tretji je bil vodilni na dirki Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R), ki je tako pridobil štiri bonifikacijske sekunde, za katere se Primož Roglič, ki je končal v tej skupini, ni potegoval.

Med kandidati za skupno zmago se je sprva zdelo, da bo največ pridobil Španec Enric Mas (Movistar), ki je napadel na zadnjem klancu in se odpeljal Rogliču in O'Connorju. Mas je imel na vrhu zadnjega vzpona minuto naskoka, nato pa skoraj padel na spustu. Do cilja ga je zasledovalna skupina celo ujela.