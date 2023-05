Roglič: "Tudi jaz verjamem v preobrat!"

Za vodilnim Thomasom po današnji etapi zaostaja 26 sekund, medtem ko je tretjeuvrščeni Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) počasnejši za 59 sekund.

Etapo je sicer dobil Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki je za 51 sekund ugnal Kanadčana Dereka Geeja (Israel-Premier Tech). Tretji je bil z istim časom kot četrtouvrščeni Roglič danes Danec Magnus Cort (EF Education-EasyPost), ki je s tem odvzel še zadnje štiri bonifikacijske sekunde.

Po etapi je Roglič v izjavi za slovenske medije dejal, da je zadovoljen in verjame v skupno zmago. "Zagotovo, tudi jaz verjamem v preobrat."

Triintridesetletni Kisovčan je sicer v etapi pred zahtevnejšimi zadnjimi 20 kilometri zamenjal kolo. Tudi zaradi sobotnega kronometra na Višarje.

"Res je, da se malce poskusi tudi to kolo in kako deluje. Malo treninga za jutri. Zakaj pa ne," je v smehu dejal trikratni zmagovalec dirke po Španiji.

Danes je bilo na prvi pogled znova veliko gledanja med favoriti, a razlog za to po Rogličevem mnenju tiči drugje. "Ponavadi se zdi s televizije bolj počasi, občutki po treh tednih pa so malo drugačni. Taktično smo dobro dirkali, saj sem bil na koncu tam, kjer je treba," je poudaril slovenski as po zahtevnih 19 dneh v sedlu.