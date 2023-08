Roglič suvereno do etapne in skupne zmage na dirki po Burgosu

Primož Roglič je tako ohranil 100-odstotni izkupiček na letošnjih večdnevnih dirkah, saj je po dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, dirki po Kataloniji in dirki po Italiji zdaj zmagal tudi na dirki po Burgosu. Pred zadnjo etapo je imel 33 sekund prednosti pred kolesarjem moštva Bora Hansgrohe Aleksandrom Vlasovim in 38 sekund prednosti pred tretjim v skupnem seštevku in moštvenim kolegom Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Team Emirates Adamom Yatesom.

Že na začetku razgibane zadnje etape so glavnini pobegnili štirje ubežniki, med katerimi ni bilo nikogar, ki bi zasedal višja mesta v skupnem seštevku. 100 kilometrov pred koncem so med ubežniki ostali le še trije (Joe Dombrowski (Astana), Jetse Bol (Burgos-BH) in Carlos Canal (Euskaltetl-Euskadi)), ki so si v tem trenutku nabrali dobre tri minute prednosti.