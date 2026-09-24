Roglič: To bo dirka na izčrpavanje

Primož Roglič FOTO: Damjan Žibert

"Krog je bil na testu težak, malo tudi zaradi utrujenosti po dolgi poti. Treh krogov se spomnim, zadnjih dveh pa malo slabše. Zanimivo bo," je za kolesarsko zvezo povedal Primož Roglič, ki ima v Severni Ameriki le skakalne izkušnje, kolesarskih še ne. Taktika za nedeljo je po mnenju 36-letni Kisovčana jasna: "Moramo se osredotočiti nase in skušati z ekipo opraviti najboljše, kar sami lahko. Delati moramo stvari, ki se jih bomo dogovorili, noge pa bodo pokazale, kaj bomo dosegli skupaj in v primerjavi z vsemi ostalimi."

Dodatno je Roglič motiviran po zanj zelo dobrem nastopu na Vuelti. "Zame se je odvila izjemno. Zdaj pa bomo videli, ali sem se uspešno in dovolj spočil ali pa malo prestopil tisto mejo in pretreniral. Vse bo pokazala nedelja." V podobnem položaju je po Vuelti tudi Gal Glivar, ki pravi, da se mu je uspelo spočiti, po ogledu trase v Montrealu pa ocenjuje: "Krog je zelo dinamičen in težak, ni ravno tehničen. Dirkalo se bo na polno in noge bodo odločale."

Gal Glivar FOTO: Profimedia

"Lažji je prihod v Montreal, kot obratno. V tem zraku se lažje diha," je zadovoljen tudi tretji Slovenec s španske pentlje Matevž Govekar. Želi si kolesarske dobre noge, resnico pa bo razkrila nedelja: "Progo smo si ogledali in vem, kje noge zapečejo. Proga je težka in hitra, klanci niso najdaljši, se pa vrstijo eden za drugim. Intervali so visoko intenzivni, časa za počitek pa vmes ni. To bo dirka na izčrpavanje."

Posebna bo dirka za Luko Mezgeca, ki to nedeljo z reprezentančnim nastopom na SP, prihodnjo nedeljo pa prav tako v reprezentančnem dresu na domačem EP, končuje dolgo in uspešno kariero. "Čakam, da je konec in občutki so prav sladki. Vesel sem, da kariero lahko končam v reprezentanci, zato komaj čakam, da zavrtim pedala."

Luka Mezgec FOTO: Profimedia

Mezgec se je v Kanadi spomnil tudi dirke v Montrealu 2013, ko je bil na začetku poklicne kariere. "Trasa je zelo podobna. Klanec je isti, drugi del pa speljan malo drugače. A spremenilo se je tudi dirkanje. Vse je hitrejše."

Za nedeljo pa pravi: "Vem, da bo težko, a imamo dobre kolesarje, da lahko posežemo visoko. Favoriti so znani, glede na to, da nimamo Tadeja Pogačarja, bo za nas uspeh, če se eden prebije med osmerico." Z dirke na Kitajskem se je ekipi pridružil Tilen Finkšt. "Imamo dobro ekipo z vso potrebno podporo. Dirka bo težka, čaka nas 12 krogov in kaj dosti prostora, da bi vmes kolesar zadihal, ni. Mislim, da se bo razlika delala že v prvih krogih in kdor bo imel noge, jih bo pač imel."

Remco Evenepoel FOTO: AP

Krog favoritov je tudi zaradi odpovedi Pogačarja, prvaka iz Züricha 2024 in ruandskega Kigalija 2025, zelo širok. Remco Evenepoel si bo v belgijski reprezentanci delil vlogo kapetana z Woutom van Aertom, ki je bil na Vuelti v odlični formi.

Ob obeh belgijskih imenih so med izpostavljenimi kandidati še prepričljivo najboljša z VN Montreala, zmagovalec Mehičan Isaac del Toro in drugouvrščeni Francoz Paul Seixas. Dobro je deloval ameriški dvojec Brandon McNulty - Quinn Simmons, Britanec Tom Pidcock prav tako, čeprav je končal za takrat petouvrščenim prvim favoritom Evenepoelom.

Paul Seixas FOTO: Profimeda

Veliko bo odvisno od moči ekip, po spodletelem SP v gorskem kolesarstvu pa se krivulja forme vzpenja tudi pri Nizozemcu Mathieuju van der Poelu, kar je dokazal s 174 km dolgo samostojno vožnjo do zmage v zadnji etapi nedavne dirke po Luksemburgu.