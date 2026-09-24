Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Roglič: To bo dirka na izčrpavanje

Montreal, 24. 09. 2026 09.39 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
STA M.J.
Slovenski kolesarji

Kolesarje na svetovnem prvenstvu v Kanadi v nedeljo čaka veliki finale, 273,7 km dolga moška cestna dirka s 3800 višinskimi metri. Zahteven krog, ki je na las podoben tistemu z VN Montreala, bodo prevozili 12-krat. Slovenci so ga že testirali, Primož Roglič pa pravi, da bo najpomembnejše, da izpolnijo zastavljeno taktiko in da bodo zdržale noge.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Damjan Žibert

"Krog je bil na testu težak, malo tudi zaradi utrujenosti po dolgi poti. Treh krogov se spomnim, zadnjih dveh pa malo slabše. Zanimivo bo," je za kolesarsko zvezo povedal Primož Roglič, ki ima v Severni Ameriki le skakalne izkušnje, kolesarskih še ne. Taktika za nedeljo je po mnenju 36-letni Kisovčana jasna: "Moramo se osredotočiti nase in skušati z ekipo opraviti najboljše, kar sami lahko. Delati moramo stvari, ki se jih bomo dogovorili, noge pa bodo pokazale, kaj bomo dosegli skupaj in v primerjavi z vsemi ostalimi."

Preberi še 'Če bi tekmoval Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti precej večje'

Dodatno je Roglič motiviran po zanj zelo dobrem nastopu na Vuelti. "Zame se je odvila izjemno. Zdaj pa bomo videli, ali sem se uspešno in dovolj spočil ali pa malo prestopil tisto mejo in pretreniral. Vse bo pokazala nedelja." V podobnem položaju je po Vuelti tudi Gal Glivar, ki pravi, da se mu je uspelo spočiti, po ogledu trase v Montrealu pa ocenjuje: "Krog je zelo dinamičen in težak, ni ravno tehničen. Dirkalo se bo na polno in noge bodo odločale."

Gal Glivar
Gal Glivar
FOTO: Profimedia

"Lažji je prihod v Montreal, kot obratno. V tem zraku se lažje diha," je zadovoljen tudi tretji Slovenec s španske pentlje Matevž Govekar. Želi si kolesarske dobre noge, resnico pa bo razkrila nedelja: "Progo smo si ogledali in vem, kje noge zapečejo. Proga je težka in hitra, klanci niso najdaljši, se pa vrstijo eden za drugim. Intervali so visoko intenzivni, časa za počitek pa vmes ni. To bo dirka na izčrpavanje."

Preberi še Svetovno prvenstvo v kolesarstvu: kdo bo izkoristil Pogačarjevo odsotnost?

Posebna bo dirka za Luko Mezgeca, ki to nedeljo z reprezentančnim nastopom na SP, prihodnjo nedeljo pa prav tako v reprezentančnem dresu na domačem EP, končuje dolgo in uspešno kariero. "Čakam, da je konec in občutki so prav sladki. Vesel sem, da kariero lahko končam v reprezentanci, zato komaj čakam, da zavrtim pedala."

Luka Mezgec
Luka Mezgec
FOTO: Profimedia

Mezgec se je v Kanadi spomnil tudi dirke v Montrealu 2013, ko je bil na začetku poklicne kariere. "Trasa je zelo podobna. Klanec je isti, drugi del pa speljan malo drugače. A spremenilo se je tudi dirkanje. Vse je hitrejše."

Preberi še Žigart po padcu odstopila z dirke v Franciji

Za nedeljo pa pravi: "Vem, da bo težko, a imamo dobre kolesarje, da lahko posežemo visoko. Favoriti so znani, glede na to, da nimamo Tadeja Pogačarja, bo za nas uspeh, če se eden prebije med osmerico." Z dirke na Kitajskem se je ekipi pridružil Tilen Finkšt. "Imamo dobro ekipo z vso potrebno podporo. Dirka bo težka, čaka nas 12 krogov in kaj dosti prostora, da bi vmes kolesar zadihal, ni. Mislim, da se bo razlika delala že v prvih krogih in kdor bo imel noge, jih bo pač imel."

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
FOTO: AP

Krog favoritov je tudi zaradi odpovedi Pogačarja, prvaka iz Züricha 2024 in ruandskega Kigalija 2025, zelo širok. Remco Evenepoel si bo v belgijski reprezentanci delil vlogo kapetana z Woutom van Aertom, ki je bil na Vuelti v odlični formi.

Preberi še Bomo v Sloveniji kmalu gostili legendarno kolesarsko dirko po Franciji?

Ob obeh belgijskih imenih so med izpostavljenimi kandidati še prepričljivo najboljša z VN Montreala, zmagovalec Mehičan Isaac del Toro in drugouvrščeni Francoz Paul Seixas. Dobro je deloval ameriški dvojec Brandon McNulty - Quinn Simmons, Britanec Tom Pidcock prav tako, čeprav je končal za takrat petouvrščenim prvim favoritom Evenepoelom.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: Profimeda

Veliko bo odvisno od moči ekip, po spodletelem SP v gorskem kolesarstvu pa se krivulja forme vzpenja tudi pri Nizozemcu Mathieuju van der Poelu, kar je dokazal s 174 km dolgo samostojno vožnjo do zmage v zadnji etapi nedavne dirke po Luksemburgu.

Preberi še Pogačar po Vuelti ostaja številka 1, skok za Rogliča in Omrzela

V Kanadi je tudi zmagovalec zmagovalec Enric Mas, ki bo imel ob sebi v španski reprezentanci še Juana Ayusa. Tu so vselej široko zasede reprezentance Italije, Francije ter tudi Danske z Madsom Pedersenom in Nemčije s Florianom Lipowitzem. Pred sobotnim in nedeljskim vrhuncem SP z dirkama članic in članov se bodo na cestnih preizkušnjah merili tudi v mlajših kategorijah. Danes so na vrsti mladinci in mlajše članice, v petek pa mlajši člani in mladinke.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kolesarstvo roglič

'Če bi tekmoval Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti precej večje'

24ur.com Pred Rogličem in druščino zahtevna gorska preizkušnja
24ur.com Po dnevu premora nova zahtevna etapa za Rogliča in druščino
24ur.com Tour 2024: makadam, dva kronometra in dva obiska Alp
24ur.com Ta veseli dan ali Primož Roglič znova tekmuje
24ur.com Skakalce v soboto čaka dvojni spored, Lanišku najbolj žal gledalcev
24ur.com Kaj nas še čaka na dirki po Franciji?
24ur.com Dan premora za favorite, težko delo za sprinterje?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
cekin
Portal
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Stari avto vas lahko stane več, kot si mislite: preverite s preprostim izračunom
Stari avto vas lahko stane več, kot si mislite: preverite s preprostim izračunom
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
moskisvet
Portal
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961