Roglič: Tour? V moji glavi je Giro!

Primož Roglič poudarja, da se priprave odvijajo po pričakovanjih, da so bolečine ramena zgodovina.

Manj bo dirkal, več treniral, do nastopa na Giru pa nastopil zgolj na dirki po Kataloniji, kamor se vrača prvič po letu 2016. Gre za enotedensko dirko, ki je še ni zmagal, zato z vsemi vzponi predstavlja velik izziv v smeri priprav na prvi vrhunec med kolesarsko elito. "Giro je brez dvoma dirka, ki je Slovencem najbližje, ki je še nisem zmagal. Gre za prvo od tritedenskih dirk in ostaja potem še prostor za naprej. Recimo, da nastopiš še na Vuelti," je nadaljeval Roglič, ki se bo po dirkanju v Kataloniji vrnil na Tenerife in nadaljeval s pripravami.

Zagotovo ga zelo veseli, da je ekipa še bolj slovenska kot v preteklosti. Potem ko se je ekipi pridružil mehanik Jan Bevc, je od letošnje sezone nov v ekipi tudi izjemni pomočnik Jan Tratnik, zadnja leta kolesar Bahrain Victoriousa.