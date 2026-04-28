Pogačar na prologu peti, Roglič osmi

Kot izrazit favorit za skupno zmago je 79. dirko po Romandiji začel Pogačar, ki se na startu etapnih preizkušenj ni pojavil vse od konca lanske dirke po Franciji.
Slovenski šampion je doslej dobil 19 večdnevnih dirk, skupno pa je v karieri že pri številki 112, potem ko je v nedeljo četrtič osvojil spomenik Liege - Bastogne - Liege.
Med kandidati za visoko skupno uvrstitev pa so ob Pogačarju in Rogliču še Nemec Florian Lipowitz, Francoza Lenny Martinez in David Gaudu, Italijan Antonio Tiberi ter Britanec Oscar Onley.
Nobena od etap do nedelje ne bo ravninska oziroma enostavna, veliko bo razgibanih tras, še najlažja bo na sporedu v petek. V soboto in nedeljo bosta na vrsti etapi s 3500 višinskimi metri. Zadnji dan se bo edini končal s ciljnim vzponom. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 851,9 km.
