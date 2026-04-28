Pogačar na prologu peti, Roglič osmi

Kot izrazit favorit za skupno zmago je 79. dirko po Romandiji začel Pogačar, ki se na startu etapnih preizkušenj ni pojavil vse od konca lanske dirke po Franciji.

Slovenski šampion je doslej dobil 19 večdnevnih dirk, skupno pa je v karieri že pri številki 112, potem ko je v nedeljo četrtič osvojil spomenik Liege - Bastogne - Liege.