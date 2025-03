Tretja etapa: Roglič za las izgubil dvoboj z Ayusom in zasedel drugo mesto

Ena od ključnih etap, dolga kar 218 kilometrov, je vsebovala štiri kategorizirane vzpone, tudi ciljnega na Molino. Od 30. kilometra etape je bila v begu četverica kolesarjev, Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) in Mats Wenzel (Kern Pharma), ki so si pred glavnino privozili tudi že skoraj sedem minut naskoka. Francoz Armirail se je na predzadnjem vzponu otresel treh soubežnikov in pot nadaljeval sam, a je bil ujet dobrih devet kilometrov pred ciljem.

V glavnini je na zadnjem vzponu tempo narekovala ekipa UAE Team Emirates-XRG, ki je pripravljala teren za Juana Ayusa, priključil pa se je tudi Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), pomočnik Primoža Rogliča.

6,7 kilometra pred ciljno črto je napadel George Bennett (Israel-Premier Tech), v napadu pa sta se mu pridružila Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) in Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Novozelandec Bennett je prvi omagal, skupini v ospredju pa se je pridružil Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike).

Toda trojica kolesarjev ni imela dovolj moči za zaključek etape, v katerem sta se za zmago udarila osrednja favorita za skupno zmago Ayuso in Roglič. Najbolje je kazalo prav Slovencu Rogliču, a ga je na koncu prehitel Španec Ayuso, slovenskega asa pa so na koncu od zmage ločili milimetri.