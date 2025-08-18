Roglič ugnal Arensmana in Van der Poela za zmago na Nizozemskem

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prestižnega kriterija Etten-Leur, ki od leta 2007 poteka na Nizozemskem. Ugnal je dva domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela. Žensko preizkušnjo je dobila Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

Na enem od zadnjih kriterijev po dirki po Franciji je Primož Roglič ugnal Mathieuja van der Poela in Thymena Arensmana. Na startu enega najbolj pomembnih kriterijev sta bila tudi Irec Ben Healy in Britanec Oscar Onley. V zadnjih dveh letih je ta kriterij dobil prav van der Poel, pred tem pa leta 2022 tudi Danec Jonas Vingegaard. Od leta 2007 je dvakrat kriterij zmagal tudi Britanec Chris Froome, med zmagovalci so tudi Slovak Peter Sagan, Italijan Ivan Basso ter Nemec Tony Martin in drugi.

Že pred današnjo dirko je na medijskem terminu Roglič odgovoril na nekaj vprašanj o novem kolegu v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe Remcu Evenepoelu. Petindvajsetletni Belgijec se bo na začetku prihodnjega leta pridružil Rogliču in Nemcu Florianu Lipowitzu v ekipi rdečih bikov v želji, da prekinejo vladavino Slovenca Tadeja Pogačarja (štiri zmage) in Danca Jonasa Vingegaarda (dve zmagi) z zadnjih šestih izdaj dirke po Franciji. "Remco je poseben fant, doslej je zmagal že na številnih velikih dirkah. Upam, da bomo skupaj dosegli velike stvari," je Roglič, kot ga povzema spletni portal Domestique, dejal za nizozemski In de Leiderstrui. O tem, ali bi lahko nova velika trojica pri Red Bullu naslednje leto skupaj dirkala na Touru, je bil Roglič previden: "Šele končali smo Tour. Precej prehitro je, da bi sprejemali odločitve za naslednjo sezono. Ne vem, ali bom naslednje leto dirkal na Touru."

