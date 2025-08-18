Svetli način
Kolesarstvo

Roglič ugnal Arensmana in Van der Poela za zmago na Nizozemskem

Utrecht, 18. 08. 2025 08.45 | Posodobljeno pred 15 minutami

Avtor
STA , A.V.
Komentarji
7

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prestižnega kriterija Etten-Leur, ki od leta 2007 poteka na Nizozemskem. Ugnal je dva domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela. Žensko preizkušnjo je dobila Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

Na enem od zadnjih kriterijev po dirki po Franciji je Primož Roglič ugnal Mathieuja van der Poela in Thymena Arensmana. Na startu enega najbolj pomembnih kriterijev sta bila tudi Irec Ben Healy in Britanec Oscar Onley.

V zadnjih dveh letih je ta kriterij dobil prav van der Poel, pred tem pa leta 2022 tudi Danec Jonas Vingegaard. Od leta 2007 je dvakrat kriterij zmagal tudi Britanec Chris Froome, med zmagovalci so tudi Slovak Peter Sagan, Italijan Ivan Basso ter Nemec Tony Martin in drugi.

Že pred današnjo dirko je na medijskem terminu Roglič odgovoril na nekaj vprašanj o novem kolegu v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe Remcu Evenepoelu. Petindvajsetletni Belgijec se bo na začetku prihodnjega leta pridružil Rogliču in Nemcu Florianu Lipowitzu v ekipi rdečih bikov v želji, da prekinejo vladavino Slovenca Tadeja Pogačarja (štiri zmage) in Danca Jonasa Vingegaarda (dve zmagi) z zadnjih šestih izdaj dirke po Franciji.

"Remco je poseben fant, doslej je zmagal že na številnih velikih dirkah. Upam, da bomo skupaj dosegli velike stvari," je Roglič, kot ga povzema spletni portal Domestique, dejal za nizozemski In de Leiderstrui. O tem, ali bi lahko nova velika trojica pri Red Bullu naslednje leto skupaj dirkala na Touru, je bil Roglič previden: "Šele končali smo Tour. Precej prehitro je, da bi sprejemali odločitve za naslednjo sezono. Ne vem, ali bom naslednje leto dirkal na Touru."

"Moramo videti, ali lahko tekmujemo z obema najboljšima z letošnjega Toura," je trenutno premoč Pogačarju in Vingegaardu priznal Kisovčan. "Jasno je, da moramo storiti nekaj korakov naprej, da zmanjšamo razliko," je še dodal štirikratni zmagovalec Vuelte in najboljši na Giru 2023.

kolesarstvo kriterij Etten-Leur primož roglič zmaga mathieu van der poel
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kruha in Iger
18. 08. 2025 09.09
Lepo jih je pošolal! :) Bravo Primož.
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
18. 08. 2025 09.06
+1
Kaveljc in pol, ata Rogla!
ODGOVORI
1 0
wsharky
18. 08. 2025 09.02
-1
ni padel? čudno
ODGOVORI
2 3
Pauperes Commilitones
18. 08. 2025 09.05
+0
ne spiš več ? čudno
ODGOVORI
1 1
Pauperes Commilitones
18. 08. 2025 09.00
+5
Na naslovnici je novica, kako je Gal Gadot vedela, da bo film Sneguljčica uspešnica. Ni pa na naslovnici novice o novi veliki zmagi Rogliča. Se vam to ne zdi sramotno ?
ODGOVORI
5 0
Pauperes Commilitones
18. 08. 2025 09.08
Opaaaa, smo dali na naslovnico. Lepo
ODGOVORI
0 0
