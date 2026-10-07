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Kolesarstvo

Duhoviti Roglič upa, da majice ne bo nosil le okrog hiše

Šenčur, 07. 10. 2026 19.06 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
J.B. STA
Primož Roglič – evropski prvak v kronometru

Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje drugje kot zgolj okoli svoje hiše.

Primož Roglič se je po največjem uspehu v aktualni sezoni že zazrl v njeno nadaljevanje, čaka ga še zadnji spomenik sezone po Lombardiji. O malce dolgoročnejši prihodnosti pa ni imel novosti, a je postregel s sebi značilno slikovito primerjavo.

"Nič kaj ne morem povedati glede prihodnosti. Če bi bilo kaj novega, bi vam povedal. Upam pa, da ne bom te majice nosil le okoli hiše in da jo bomo videli še kdaj na kolesu," je na željo, da razreši status za naslednjo sezono in nadaljuje kariero, opozoril 36-letni Kisovčan, letos drugi na dirki po Španiji.

Za Rogliča je bila to na dirkah mednarodne konkurence prva zmaga po več kot letu in pol, ko je bil nazadnje najboljši na dirki po Kataloniji. Letos je prepričljivo osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas, tri mesece in pol kasneje pa je dodal še naziv evropskega zmagovalca za 93. zmago v karieri.

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru
Primož Roglič – evropski prvak v kronometru
FOTO: Luka Kotnik

Današnjo preizkušnjo je odmeril zelo uravnoteženo, a s poudarkom na prvem delu s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %), kot je razkril na novinarski konferenci.

"Po konfiguraciji kronometra je bilo jasno, da bo bolj odločilen prvi s klancem. Kje pa bom šel, če ne tam? To je mogoče pripomoglo k temu, da sem začel hitreje. Po izgubljeni radijski zvezi sem bil čisto sam. Ni bilo veliko taktiziranja. Čim hitreje priti na vrh Možjance in do spusta, potem pa malo spočiti. Tudi spust je prehitro minil in nato je bila še borba do cilja," je razložil Roglič.

Prvi odziv po zmagi je bil temu primeren. "Vesel sem, da mi je to uspelo. Zmaga je v prvi vrsti zame in tudi za vse te ljudi, ki so bili iz dneva v dan tu, tiste, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. To je konec koncev nagrada za vse nas. Res sem izjemno vesel, da nam je tako uspelo zaključiti prvenstvo."

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Zlate trenutke bo pomnil za vedno

Trenutke na zmagovalnem odru bi želel podaljšati, je pripomnil: "Hudičevo dolgo traja, da prideš do tja, pa bom izključil zgolj to dirko in kar smo videli v zadnje pol ure. V vse to so vključeni vsi treningi, dirke, potem pa ti trenutki hitro bežijo. Poskušal si bom zapomniti te občutke za vselej, še posebej ob dviganju slovenske zastave in petju slovenske himne je bilo izredno lepo."

Vedel je, da bo odločilen prvi del trase z vzponom. Do vrha Možjance je na cesti pustil večino svoje energije. "Če bi bil cilj na vrhu Možjance, bi bil zelo vesel. Mogoče sem moral tudi zato, ker nisem imel radijske povezave, odpeljati tako, kot sem si sam zamislil. Drugi del je bil precej hiter in bi bilo težko obrniti razliko," je taktično dogajanje na trasi razložil slovenski as.

S kolajno je postavil piko na i izjemno dobro organiziranemu prvenstvu. "Lepo prvenstvo. Prehitro mine. Bolj sem vajen tritedenskih dirk, ki so kakšen teden daljše. Na takšnih tekmovanjih nimaš veliko možnosti za strele. Imel sem dva in zadnji nam je uspel. Z moje strani je bilo prvenstvo lepo," je sprva poudaril.

Vzdušje in organizacija? Izjemna!

"Izjemna podpora ljudi ob cesti. Tuji tekmovalci pa bodo morali sami povedati, kako so se počutili. Kolikor sem se sam pogovarjal z njimi, so izrekli zgolj pozitivne stvari. Vsi so bili zadovoljni in presenečeni. Tudi vreme nam je šlo na roko. Pokazali smo, da lahko organiziramo večje dogodke," je še na to temo dodal Roglič.

S tem je postal drugi slovenski evropski prvak v članski konkurenci, potem ko je lani na cestni dirki krono in majico vzel Tadej Pogačar. Ta na domačem prvenstvu ni mogel tekmovati zaradi padca in poškodb z dirke po Španiji.

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KOMENTARJI6

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Lock Down
07. 10. 2026 20.46
Car. Vse čestitke, Primož.
Odgovori
+2
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
07. 10. 2026 20.35
Vsa čast gospodu Rogliču!!!
Odgovori
+4
4 0
štajerc65
07. 10. 2026 20.24
Bravo Primož. saj to znaš najboljše, spomni se ko si Pogija premagal da ni zmagal.
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+4
4 0
korcula1
07. 10. 2026 20.22
Čestitke
Odgovori
+6
6 0
Mirko Igor
07. 10. 2026 20.11
Čestitke za uspeh in vztrajnost. ❤️🇸🇮
Odgovori
+10
10 0
mijam75
07. 10. 2026 19.43
Všeč mi je, da se zna šaliti na svoj račun in da tudi če mu ne uspe, je vedno pripravljen dati izjavo in povedati tako kot je, vedno brez izgovorov in iskanja drugega krivca.
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+14
14 0
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