Duhoviti Roglič upa, da majice ne bo nosil le okrog hiše

Primož Roglič se je po največjem uspehu v aktualni sezoni že zazrl v njeno nadaljevanje, čaka ga še zadnji spomenik sezone po Lombardiji. O malce dolgoročnejši prihodnosti pa ni imel novosti, a je postregel s sebi značilno slikovito primerjavo.

"Nič kaj ne morem povedati glede prihodnosti. Če bi bilo kaj novega, bi vam povedal. Upam pa, da ne bom te majice nosil le okoli hiše in da jo bomo videli še kdaj na kolesu," je na željo, da razreši status za naslednjo sezono in nadaljuje kariero, opozoril 36-letni Kisovčan, letos drugi na dirki po Španiji. Za Rogliča je bila to na dirkah mednarodne konkurence prva zmaga po več kot letu in pol, ko je bil nazadnje najboljši na dirki po Kataloniji. Letos je prepričljivo osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas, tri mesece in pol kasneje pa je dodal še naziv evropskega zmagovalca za 93. zmago v karieri.

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru FOTO: Luka Kotnik

Današnjo preizkušnjo je odmeril zelo uravnoteženo, a s poudarkom na prvem delu s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %), kot je razkril na novinarski konferenci. "Po konfiguraciji kronometra je bilo jasno, da bo bolj odločilen prvi s klancem. Kje pa bom šel, če ne tam? To je mogoče pripomoglo k temu, da sem začel hitreje. Po izgubljeni radijski zvezi sem bil čisto sam. Ni bilo veliko taktiziranja. Čim hitreje priti na vrh Možjance in do spusta, potem pa malo spočiti. Tudi spust je prehitro minil in nato je bila še borba do cilja," je razložil Roglič. Prvi odziv po zmagi je bil temu primeren. "Vesel sem, da mi je to uspelo. Zmaga je v prvi vrsti zame in tudi za vse te ljudi, ki so bili iz dneva v dan tu, tiste, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. To je konec koncev nagrada za vse nas. Res sem izjemno vesel, da nam je tako uspelo zaključiti prvenstvo."

Zlate trenutke bo pomnil za vedno

Trenutke na zmagovalnem odru bi želel podaljšati, je pripomnil: "Hudičevo dolgo traja, da prideš do tja, pa bom izključil zgolj to dirko in kar smo videli v zadnje pol ure. V vse to so vključeni vsi treningi, dirke, potem pa ti trenutki hitro bežijo. Poskušal si bom zapomniti te občutke za vselej, še posebej ob dviganju slovenske zastave in petju slovenske himne je bilo izredno lepo." Vedel je, da bo odločilen prvi del trase z vzponom. Do vrha Možjance je na cesti pustil večino svoje energije. "Če bi bil cilj na vrhu Možjance, bi bil zelo vesel. Mogoče sem moral tudi zato, ker nisem imel radijske povezave, odpeljati tako, kot sem si sam zamislil. Drugi del je bil precej hiter in bi bilo težko obrniti razliko," je taktično dogajanje na trasi razložil slovenski as. S kolajno je postavil piko na i izjemno dobro organiziranemu prvenstvu. "Lepo prvenstvo. Prehitro mine. Bolj sem vajen tritedenskih dirk, ki so kakšen teden daljše. Na takšnih tekmovanjih nimaš veliko možnosti za strele. Imel sem dva in zadnji nam je uspel. Z moje strani je bilo prvenstvo lepo," je sprva poudaril.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik

Primož Roglič – evropski prvak v kronometru Luka Kotnik













Vzdušje in organizacija? Izjemna!