Roglič uvodni kronometer sklenil z osmim najboljšim časom

Primož Roglič je šel na progo med zadnjimi in bil po številnih težavah v pripravah na Vuelto solidno na poti. Pri prvem vmesnem času po 7,3 km je zaostal 13 sekund za vodilnim in bil deseti, do konca 12 km dolge preizkušnje pa je stopnjeval ritem, izgubil le še šest sekund v primerjavi z Brandonom McNultyjem ter preizkušnjo končal na osmem mestu.

Na ravninski trasi je sicer pomembno vlogo igral veter. V prvem delu preizkušnje je najboljši čas 12:43 minute postavil Edoardo Affini in nato čakal predvsem nastope treh izrazitih favoritov. Prvi od teh je ciljno črto prečkal prvi favorit današnje etape, Britanec Josh Tarling, ki je imel po 7,3 km še tri sekunde naskoka, na koncu pa je le za 28 stotink sekunde zaostal za 28-letnim Italijanom. Oba je nato za šest sekund nekoliko presenetljivo ugnal Mathias Vacek, sicer 11. na nedavnih olimpijskih igrah v tej disciplini. Do konca je Čeha prehitel le McNulty za dve sekundi, medtem ko je na tretjem mestu Belgijec Wout Van Aert zaostal tri sekunde.

Za McNultyja je bila to 14. zmaga v karieri in druga na tritedenskih dirkah. Lani je dobil 15. etapo dirke po Italiji. "Ne bi rekel, da sem pričakoval zmago. Vedel sem, da bi se moralo zgoditi kaj norega, očitno se je tako tudi odvilo. Upal sem na nekaj dobrega, to pa je že kar neverjetno," je v prvem odzivu dejal 26-letni Američan.