Roglič v Andori do zmage, Pogačar končal kot tretji

Andorra la Vella, 19. 10. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
A.M.
Komentarji
9

Primož Roglič je postal zmagovalec premierne izvedbe Andorra Cycling Masters, edinstvenega tekmovanja, ki je ta konec tedna potekalo v Andori in združilo štiri izmed najboljših kolesarjev na svetu: Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda, Isaaca del Tora in Primoža Rogliča.

Izkušeni slovenski kolesar Primož Roglič je skupno zbral 55 točk, Isaac del Toro 51, Tadej Pogačar 42, Jonas Vingegaard pa 36. Tekmovanje se je začelo z zahtevnim osemkilometrskim kronometrom na Coll de la Gallina, kjer je Roglič s časom 25:39 zmagal pred Pogačarjem (25:59), Del Torom (28:05) in Vingegaardom (29:24).

Nekaj ur pozneje so se ulice andorske prestolnice spremenile v živahno prizorišče, ki je privabilo tisoče navijačev. Po petnajstih krogih spektakla je ciljno črto prvi prečkal Del Toro, pred Rogličem, Pogačarjem in Vingegaardom. Kljub temu so Rogliču točke, osvojene na vmesnih ciljih, omogočile skupno zmago na prvem tekmovanju Andorra Cycling Masters.

kolesarstvo primož roglič tadej pogačar
KOMENTARJI (9)

Slash
19. 10. 2025 15.33
+0
Jao, na neki vaški dirki !
ODGOVORI
1 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 15.33
+1
Bravo Slovenca!!!!!!!
ODGOVORI
1 0
G. Papež
19. 10. 2025 15.30
+2
Primiii💪❤
ODGOVORI
2 0
Noleani
19. 10. 2025 15.21
+1
Zdaj je jasno, da Vinggegard brez ekipe ni nič. Zaskrbljujoče za Jumbo Vismo lease a bike.
ODGOVORI
2 1
pojtrarara
19. 10. 2025 15.18
+8
Kralj sem vedela, da so tvoje noge se vedno zmagovalne.👏👏👏👑🇸🇮❤️
ODGOVORI
9 1
Killing of Hind Rajab
19. 10. 2025 15.18
+12
Bravo Roglič...PRIKLON ..
ODGOVORI
12 0
Wild west
19. 10. 2025 15.08
+7
👍🫶👋
ODGOVORI
8 1
Rookoko
19. 10. 2025 15.06
+8
Barvo!
ODGOVORI
10 2
prepih
19. 10. 2025 15.05
+4
Bravo vsi Naši
ODGOVORI
8 4
