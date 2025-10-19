Roglič v Andori do zmage, Pogačar končal kot tretji

Izkušeni slovenski kolesar Primož Roglič je skupno zbral 55 točk, Isaac del Toro 51, Tadej Pogačar 42, Jonas Vingegaard pa 36. Tekmovanje se je začelo z zahtevnim osemkilometrskim kronometrom na Coll de la Gallina, kjer je Roglič s časom 25:39 zmagal pred Pogačarjem (25:59), Del Torom (28:05) in Vingegaardom (29:24).

Nekaj ur pozneje so se ulice andorske prestolnice spremenile v živahno prizorišče, ki je privabilo tisoče navijačev. Po petnajstih krogih spektakla je ciljno črto prvi prečkal Del Toro, pred Rogličem, Pogačarjem in Vingegaardom. Kljub temu so Rogliču točke, osvojene na vmesnih ciljih, omogočile skupno zmago na prvem tekmovanju Andorra Cycling Masters.