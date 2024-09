Roglič: V čast mi je, da sem lahko del neverjetne zgodbe o uspehu

OGLAS

Primož Roglič je z drugim mestom v zadnji etapi potrdil četrto zmago na Vuelti, s čimer se je na vrhu večne lestvice izenačil s Špancem Robertom Herasom. V generalni razvrstitvi je za 2:36 minute ugnal Avstralca Bena O'Connorja in za 3:13 Španca Enrica Masa. Na poti do skupnega slavja je slavil tri etapne zmage, od šestega dne dirke pa je vseskozi lovil O'Connorja, ki je imel tedaj 4:51 minute naskoka pred Zasavcem. "Občutim veselje. Neverjetno, da nam je uspelo. Bilo je kar nekaj izzivov na tej poti. Konec dobro, vse dobro, pravijo," je po velikem zmagoslavju sredi španske prestolnice uvodoma dejal 34-letni slovenski kolesarski as.

Ta je ostal osredotočen vse do konca, tudi zadnji kronometer je odpeljal zelo dobro in zaostal le za Švicarjem Stefanom Küngom. "To je bil odločilen dan za generalno razvrstitev. Treba je bilo počakati, oddelati, sedaj pa lahko praznujemo," je dodal Roglič. Da je verjel v končni uspeh na Vuelti, je po njegovem mnenju pokazalo že to, da se je pred dobrimi tedni pojavil na startu v portugalski Lizboni. "Verjel in upal sem zagotovo na to že s tem, ko sem prišel sem. Toda moral sem dati času čas, saj nisem vedel, kako bo z zdravjem. Na koncu se je počasi mozaik postavljal na pravo mesto. Rasli smo s celotno ekipo in odpeljali eno lepo Vuelto," je dejal Roglič, ki si je ob padcu na dirki po Franciji zlomil vretence v spodnjem delu hrbta, a hitro okreval za start Vuelte.

Primož Roglič je še četrtič v karieri osvojil tritedensko dirko po Španiji. FOTO: Profimedia icon-expand

Zdaj je postal eden redkih kolesarjev, ki so z dvema različnima ekipama slavili na tritedenskih dirkah. Prejšnje štiri zmage, tri na Vuelti (2019, 2020, 2021) in eno na Giru (2023) je zabeležil v dresu nizozemske zasedbe Jumbo-Visma. "Lepo je, kakorkoli obrnemo. Še večji izziv je bil to storiti z ekipo, ki še to ni naredila. Zdaj lahko skupaj praznujemo," je poudaril član zasedbe Red Bull-BORA-hansgrohe. Obenem pa je Roglič skupaj z rojakom Tadejem Pogačarjem spisal prav posebno zgodbo, ki se je pred tem v vsej zgodovini zgodila le trikrat. S Pogačarjevima zmagama na Giru in Touru ter Rogličevo na Vuelti je Slovenija postala šele četrta država, ki je v eni sezoni dobila vse tritedenske dirke. "Vsekakor mi veliko pomeni. Kdo bi si mislil, da bo Slovenija zmagala vse tri grand toure v eni sezoni. V čast mi je, da sem lahko del te neverjetne zgodbe o uspehu slovenskega kolesarstva," je dodal Roglič, ki je Slovenijo postavil ob bok Franciji (1964), Španiji (2008) in Veliki Britaniji (2018) s tovrstnim dosežkom.