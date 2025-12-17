Roglič v lov na rekordno peto zvezdico na zelo zahtevni Vuelti

Za zdaj je nastop na naslednji Vuelti od slovenskih kolesarjev potrdil le Primož Roglič, ki bo lovil peto skupno zmago. S štirimi (2019, 2020, 2021, 2024) je na vrhu večne lestvice izenačen s Špancem Robertom Herasom. 81. izvedba Vuelte se bo začela 22. avgusta v Monte Carlu in deloma potekala po cestah, ki vsako leto služijo dirki za VN Monaka. Ta del trase za leto 2026 je bil znan vnaprej, danes pa so organizatorji predstavili še ostalih 20 etap. Zadnja tritedenska preizkušnja sezone se bo končala 13. septembra v Granadi z začetno proslavo na kolesih, a precej manj verjetnim sprinterskim koncem, saj bo cilj potekal navkreber v zadnjem kilometru. V tem stoletju se je Vuelta sicer le dvakrat končala zunaj Madrida, in sicer leta 2014 in 2021. Da bo tokrat šlo brez težav, upajo tudi organizatorji, ki so morali letošnjo zadnjo etapo v Madridu zaradi propalestinskih protestov in neredov odpovedati.

Še pred prihodom v Granado bo kolesarje pot od Monaka popeljala prek Francije do Španije, prva zahtevnejša etapa bo tretja z zahtevnim zaključkom navkreber na Font Romeu. Četrta sprinterska etapa v Andori bo prav tako zelo zahtevna. V prvem tednu bosta najtežji nalogi na papirju za kolesarje sedma in deveta etapa s ciljema na Aramon Valdelinares, prvič po letu 2014, in prelaz Aitana, tega so kolesarji nazadnje s ciljem etape obiskali leta 2016. V šesti etapi bo kolesarje 16 km pred ciljem pričakal tudi 3,5 km dolg makadamski odsek. Tudi v drugem tednu veliko priložnosti za sprinterje ne bo. Slednji se bodo lahko merili za štiri, morda pet etapnih zmag. Boje med najboljšimi v skupnem seštevku gre pričakovati v 12. etapi na Calar Alto in v 15. na Sierra de la Pandero. V tej etapi bodo morali kolesarji premagati več kot 5000 višinskih metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Čeprav nekaj etap ob prehodu v zadnji teden še nima profilov tras, je končno odločitev na 81. Vuelti pričakovati od 18. etape naprej. Že 18. bi lahko ponudila večje razlike z vožnjo na čas v dolžini 32,5 km do Jereza. V 19. in 20. etapi sledita najprej malce lažja etapa s ciljem navkreber na Penas Blancas in nato ena od kraljevskih etap do Collado del Alguacila. Na tem klancu se cesta večkrat pokonci postavi tudi do 20 odstotkov. Skupaj bodo morali kolesarji v štirih različnih državah v treh tednih premagati 58.000 višinskih metrov, kar predstavlja eno najtežjih španskih pentelj v zgodovini po informacijah organizatorjev.