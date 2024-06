Roglič v razgibani drugi etapi drugi, zmaga Cortu Nielsenu

V etapi si je skupina ubežnikov privozila dobre štiri minute naskoka. Bližje kot so bili kolesarji cilju, bolj je bilo videti, da bo zmaga pripadla najbolj vztrajnemu ubežniku Armirailu.

Na zadnjem klancu je ritem narekovala tudi Rogličeva ekipa Bora-hansgrohe oziroma Rus Aleksander Vlasov in Avstralec Jai Hindley. Sprva so se želeli znebiti predvsem odličnega sprinterja in nedeljskega zmagovalca Danca Madsa Pedersena. To jim je tudi uspelo tik pred vrhom zadnjega kategoriziranega vzpona.

Nato pa so začeli lov na zadnjega ubežnika. Njihova prizadevanja so obrodila sadove v zadnjih kilometrih, ko je na pomoč priskočila ekipa današnjega zmagovalca in le ulovila Francoza na čelu.

V torek bo na sporedu še ena razgibana etapa od Celles-sur-Durolla do Les Establesa (181,7 km). Zahtevnih je predvsem zadnjih 62 km. Po 40 km vzpenjanja z nizkimi odstotki naklona sledi nekaj spusta pred ciljnim klancem, dolgim 3,8 km s povprečnim naklonom 5,2 %.