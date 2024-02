Roglič: V zadnjem tednu Vuelte sem spoznal, da potrebujem spremembo okolja

Kar osem izjemno uspešnih sezon je Primož Roglič preživel v dresu Jumbo-Visme, se v tem času izstrelil med kolesarske superzvezdnike, dobil Vuelto in Giro, spomenik Liege–Bastogne–Liege in še kopico drugih prestižnih preizkušenj. A želel si je najbolj čislane izmed vseh – dirke po Franciji, ki ji je bil najbližje leta 2020, ko je končal na drugem mestu.

V zadnjih dveh sezonah je na Touru slavil njegov (zdaj že nekdanji) ekipni kolega Jonas Vingegaard, po čemer je 34-letniku postalo jasno, da si bo moral za napad na rumeno majico poiskati novo okolje.

Prepričala ga je nemška Bora-hanshroge, ki se je iz ekipe za enodnevne preizkušnje povsem preusmerila v najdaljše etapne dirke. "To me je prepričalo. V zadnjih dveh letih so povsem spremenili svojo strategijo in tudi cilje. Gre za povsem drugačno ekipo. Videl sem, kako in s kom so tekmovali na Grand Tourih v zadnjih dveh letih. Prepričan sem, da mi lahko ponudijo pravšnjo podporo," je dejal Roglič, ki se je za prestop dokončno odločil po lanski dirki po Španiji.