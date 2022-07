Roglič vadil ločeno od ostalih, Vingegaard ima načrt, kako streti Pogačarja

Po le nekaj minutah na cesti se je trikratni zmagovalec Vuelte vrnil v ekipni štab in ponedeljkov trening nadaljeval na trenažerju. Posledice sredinega padca so še naprej vidne, a Rogliča ne gre odpisati. Sploh zato, ker je iz dneva v dan bolje, je slovenske navijače pomiril Švab.

Šest od osmih kolesarjev Jumbo-Visme se je na vožnjo po okoliških cestah podalo ob 11. uri. Nekaj minut kasneje se je v spremstvu svojega sina pripeljal Christophe Laporte , Roglič pa je iz hotela stopil točno od poldan. Potem ko je ustregel lovcem na avtograme in si vzel čas za nekaj "selfiejev", je zelo previdno odšepal do kolesa, ki je bilo zanj pripravljeno pred ekipnim avtobusom.

Navijače, ki so potrpežljivo čakali na prihod Primoža Rogliča pred ekipni hotel v kraju Morzine, ki bo v torek gostil start desete etape, je najprej pomiril eden od slovenskih članov Jumbo-Visme Jernej Švab . Eden od številnih "soigneurjev", ki v moštvih skrbijo, da je za kolesarje poskrbljeno, kot mora biti, je namreč dejal, da je z 31-letnim bistveno bolje, kot je bilo še pred nekaj dnevi.

Danec zaseda drugo mesto v skupnem seštevku in je videti kot najresnejši kandidat za prekinitev vladavine Tadeja Pogačarja na francoskih cestah. "On je tisti, ki ga bo treba premagati. Imamo pripravljen načrt, a ga sedaj seveda še ne bom razkril. Morali boste počakati," je o dvoboju s slovenskim asom, ki se bo zagotovo razplamtel ta teden v Alpah, povedal Vingegaard.

Da pri Jumbo-Vismi, kolikor je le mogoče, štedijo z Rogličevimi močmi, je razvidno tudi iz tega, da se je slovenski zvezdnik izognil medijskim obveznostim na prosti dan dirke. Od kolesarjev v črno-rumenih dresih sta na novinarska vprašanja odgovarjala Jonas Vingegaard in Wout van Aert .

V vlogi kapetana se dobro razvija

Ali je po videnem že mogoče soditi o razmerju moči med glavnima favoritoma? "Težko je reči. Tisto je bil krajši in bolj eksploziven vzpon. Sedaj nas čakajo drugačni klanci, Col du Granon in Alpe d'Huez sta oba dolga okoli 40 minut," je ocenil Vingegaard.

Danec še pravi, da 39 sekund zaostanka, kolikor si jih je za Pogačarjem pridelal v prvem delu dirke, niti slučajno ni nemogoče nadoknaditi. "To je Tour, zgodi se lahko vse." Kot etapo, na kateri si najbolj želi zmage, pa je – kot večina ostalih najboljših hribolazcev – izpostavil četrtkovo kraljevsko preizkušnjo s ciljem na legendarnem Alp d'Huezu.

Vingegaard si je lani, ko je Tour začel v vlogi pomočnika, že v prvem delu pridelal pet minut zaostanka za Pogačarjem. Letos si je z Rogličem od začetka delil vlogo kapetana, ki se je ni ustrašil. Še več, z dobrimi vožnjami v prvih devetih etapah je dokazal, da si jo je več kot zaslužil. "To je nekaj povsem drugega. Ne le sebe, sedaj moram motivirati tudi ekipne kolege. Ampak mislim, da se razvijam v pravega kapetana," je o spremenjeni vlogi še povedal danski kolesar.

V kraju Morzine so pred torkovo deseto etapo nastanjeni tudi kolesarji Ineosa. Pred hotelom so jih pozdravili številni britanski navdušenci, ki pesti stiskajo za Thomasa, Pidcocka in Yatesa: