Roglič vendarle ne bo nastopil na belgijskih enodnevnih klasikah

Primož Roglič ne bo na štartu letošnje Valonske puščice in dirke Liege–Bastogne–Liege. Tako je na uradni spletni strani sporočila njegova ekipa Bora-Hansgrohe, pri kateri so pojasnili, da se bo slovenski kolesarski as po hudem padcu na dirki po Baskiji osredotočil na okrevanje in treninge.