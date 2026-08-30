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Kolesarstvo

Roglič: Vsekakor je dirka zdaj odprta, a takšnega odstopa ne želim nikomur

Valencia, 30. 08. 2026 18.56 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Primož Roglič

Prvo etapo Dirke po Španiji brez Tadeja Pogačarja je dobil vodilni v skupnem seštevku Enric Mas. Španec je na vrhu prehitel Oscarja Onleyja in Primoža Rogliča, ki je zasedel tretje mesto. Slovenec je ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem in je trenutno drugi v skupnem seštevku. Po dirki je komentiral tudi včerajšnji odstop rojaka.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Primož Roglič je bil danes še najbližje najboljšim. Prav 36-letnik je bil tisti, ki je pokril veliko uvodnih napadov iz skupine najboljših. Tudi v zadnjih treh kilometrih je bil edini, ki je nadoknadil razliko, se priključil vodilnima, po novem napadu Enrica Masa pa je popustil in ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem. "Seveda vedno upaš na zmago. Ampak dobro je, zelo sem zadovoljen. Opravil sem veliko dela v etapi. Lepo je bilo voziti kolo v takšni etapi, v tako lepem vremenu in na tako zahtevnih klancih. Nekateri kolesarji so bili resda premočni, sem pa zadovoljen," je izjavil Roglič.

Odzval se je tudi na vprašanje o dinamiki dirke, potem ko jo je zaradi grdega padca v soboto zapustil do tedaj premočno vodilni rojak Pogačar. "Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš česa takega in želim mu čimprejšnje okrevanje," je še dodal izkušeni Zasavec.

Enric Mas
Enric Mas
FOTO: Profimedia

"Zdaj vem, kako se je počutil Pogačar"

Mas je sijajno formo potrdil že v šesti etapi, ko je proti vrhu zahtevnega klanca celo ujel Tadeja Pogačarja, nato pa je osvojil drugo mesto v sprintu s slovenskim asom. Po sobotnem odstopu Pogačarja je tudi prevzel rdečo majico vodilnega. "Zdaj razumem Tadeja, kako se je počutil v rdečem," je po zmagi v majici vodilnega za organizatorje dejal Mas.

"Ekipa je opravila fantastično delo, ostali smo mirni in dobro nadzorovali položaj. Tudi direktorji so nam vselej dali prave informacije," je pristavil na tej dirki odlični domačin. "To je ena mojih največjih zmag v karieri. Na zadnjem klancu sem se počutil zelo dobro. Sem vesel, saj sem se skozi kariero naposlušal številnih kritik. Ponosen sem, da sem ugnal šampione, kot sta Roglič in Gall," je še dodal v pogovoru za organizatorje.

Po današnji etapi ima Mas pred Rogličem 1:18 minute prednosti, Felix Gall pa na tretjem mestu zaostaja 1:39 minute. Oscar Onley je napredoval na četrto mesto, zaostaja 2:20 minute.

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Enric Mas je zmagovalec devete etape, Roglič tretji

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blef
30. 08. 2026 19.17
Roglič ni daleč ampak brez malega čudeža ne bo ujel Masa. Felix in Only sta tudi tukaj nekje. Škoda za Pogija, škoda za poškodbo pred Vuelto za Roglo......
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