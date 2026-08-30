Roglič: Vsekakor je dirka zdaj odprta, a takšnega odstopa ne želim nikomur

Primož Roglič je bil danes še najbližje najboljšim. Prav 36-letnik je bil tisti, ki je pokril veliko uvodnih napadov iz skupine najboljših. Tudi v zadnjih treh kilometrih je bil edini, ki je nadoknadil razliko, se priključil vodilnima, po novem napadu Enrica Masa pa je popustil in ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem. "Seveda vedno upaš na zmago. Ampak dobro je, zelo sem zadovoljen. Opravil sem veliko dela v etapi. Lepo je bilo voziti kolo v takšni etapi, v tako lepem vremenu in na tako zahtevnih klancih. Nekateri kolesarji so bili resda premočni, sem pa zadovoljen," je izjavil Roglič.

Odzval se je tudi na vprašanje o dinamiki dirke, potem ko jo je zaradi grdega padca v soboto zapustil do tedaj premočno vodilni rojak Pogačar. "Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš česa takega in želim mu čimprejšnje okrevanje," je še dodal izkušeni Zasavec.