Roglič z drugim mestom na kraljevski etapi prevzel skupno vodstvo

Na kolesarski dirki Criterium du Dauphine je slovenski kolesar Primož Roglič na predzadnji etapi prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ima dobre možnosti, da dirko konča kot zmagovalec. Na sedmi kraljevski zahtevni gorski etapi je slovenski kolesar v vrstah moštva Jumbo Visma zasedel drugo mesto in to je bilo dovolj za skupno vodstvo na dirki. Roglič ima pred zadnjo etapo 44 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom.

Tako je sedmo etapo dobil Španec Carlos Verona (Movistar), ki je imel v zaključku dovolj moči, da je zadržal prednost pred Primožem Rogličem, ki je na koncu zaostal 13 sekund, tretji je bil z zaostankom 25 sekund Rogličev moštveni kolega pri Jumbo Vismi, Danec Vingegaard. Slovenski kolesar je s tem prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke. PREBERI ŠE Na dirki po Sloveniji poleg Pogačarja tudi Jan Tratnik in Domen Novak Predzadnja etapa je bila dolga 134,8 kilometra med Saint-Chaffreyjuem in Vaujanyjem, kolesarji so splezali tudi na Col du Galibier (2642 m) in Col de la Croix de Fer (2067 m). Roglič je z drugim mestom v skupnem vodstvu, ima 44 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom, tretji je Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citron Team), ki zaostaja za minuto in 24 sekund. Dirka se bo končala v nedeljo s 138,4 kilometra dolgo etapo med Saint Alban Leyssejem in gorskim ciljem na Plateau de Solaisonu. Primož Roglič FOTO: AP Izidi sedme etape:

1. Carlos Verona (Špa/Movistar) 3:53:35 2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:13 3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:25 4. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citron) 0:27 5. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X) 0:39 Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 25:22:08 2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:44 3. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citron) 1:24 4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:30 5. Daniamo Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 1:32