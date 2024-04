Roglič z novimi fotografijami pokazal posledice padca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Spomini na 3. in 4. etapo Dirke po Baskiji. Sedaj se počutim nekoliko bolje. Vsem vpletenim želim čimprejšnje okrevanje. Se vidimo na cesti," je Primož Roglič zapisal pod objavo, ki jo je v nedeljo ustvaril na svojem Instagramovem profilu. Pod zapisom se je razumljivo usul plaz dobrih želja o čimprejšnjem okrevanju. Kaj se je dogajalo v sredo in četrtek, ko so se poškodovali tudi številni drugi kolesarji, med njimi jo je najslabše odnesel Jonas Vingegaard, pa si lahko preberete v spodnjem članku: