Roglič: Za vsako sekundo se je treba hudičevo potruditi

Kolesarje na dirki po Španiji čaka še zadnji, še kako naporen teden, ki se bo v nedeljo končal s kronometrom v Madridu. Trikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je v zadnji teden vstopil z minuto in tremi sekundami zaostanka za vodilnim Benom O'Connorjem, čeprav je na peklenski 15. etapi zaostanek začasno znižal na 43 sekund, a bil kasneje kaznovan z dodatnimi 20 sekundami. Na prost dan se je sproščeni Kisovčan ozrl na naloženo kazen in na to, kaj to pomeni v nadaljevanju dirke po Španiji.

"To pomeni 20 sekund več in ja, zdaj moramo vzeti to dobro minuto in je kar je. Se pravi še 20 sekund več, ki jih bomo poskušali pridobiti tekom tega tedna," se je na kazen, ki jo je zaradi vožnje v zavetrju avtomobila prejel po nedeljski, 15. etapi, z nasmehom na obrazu odzval Primož Roglič, ki je priznal, da se mu menjava kolesa ni obrestovala tako, kot so upali v njegovi ekipi: "Menjava je bila načrtovana, a mislim, da smo z njo na koncu več izgubili kot dobili. Včasih se take stvari obnesejo, včasih pač ne."

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand

"Konec koncev vsaka sekunda šteje, za vsako se je treba hudičevo potruditi. Priložnosti bo več kot dovolj, vsak dan so priložnosti in tako moramo tudi štartati. Dan po dan, na koncu bomo pa videli. Tisti, ki bo najboljši, bo prvi, drugi, tretji ... Saj je precej preprosto," je še dodal član ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe.

34-letni slovenski kolesar, ki je že trikrat osvojil špansko pentljo, se je na letošnji dirki po Španiji znašel v zanj neobičajnem položaju, saj vse od šeste etape dalje lovi Bena O'Connorja in rdečo majico: "Vsi ti napadi ... Bomo videli, tudi zame je to konec koncev nekaj novega, nekaj, kar me žene naprej, da to delam, ker ravno te nove stvari, ki jih mogoče prej nisi delal, so še toliko bolj zanimive in te bolj potegnejo." O vodilnem Avstralcu, za katerim bo moral slovenski kolesar v zadnjem tednu nadoknaditi minuto in tri sekunde zaostanka, je na spletni novinarski konferenci dejal: "O'Connor je v zelo dobri formi. Je odličen kolesar, ki je že veliko dosegel, zato zame ni veliko presenečenje, da vodi na dirki. Še vedno deluje zelo močan, zato ga bo ujeti velik izziv za vse nas."

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand

Kolesarje po prostem dnevu v Oviedu v torek čaka 181,5 kilometra dolga gorska etapa od Luanco do Lagosa de Covadonge, klanca, ki ga Roglič še kako dobro pozna in na vrhu katerega je leta 2021 že slavil etapno zmago. "Na Lagos me vežejo lepi spomini, če je to res 'moj' klanec, bomo videli jutri. Vsak dan je nova situacija, nova dirka, tako da se bo treba jutri ponovno dobro pripraviti in potruditi. Gre za težek klanec, sploh ker je ob samem koncu etape," je pred 15. etapo povedal slovenski kolesar in dodal: "Nič nismo bili na ogledu trase. Nikoli nisem delal ravno ogledov za Vuelto. Že kar nekaj let nazaj je, odkar sem prevozil to traso, in jaz pozabim, če po pravici povem. Se ne spomnim ravno najbolje, ker je toliko enih klancev, da si realno vse težko zapomnim. Zagotovo me na ta dva klanca vežejo lepi spomini, ki upam, da mi bodo dali dodatno energijo, ki bo zagotovo potrebna v boju za rdečo majico."

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand