Roglič: Zmaga v skupnem seštevku ni več realna

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) bo po pisanju Gazzette dello Sport na startu 16. etape dirke po Italiji. Trasa med krajem Piazzola sul Brenta in ciljnim vzponom na San Valentino (203 km) bo zelo zahtevna s štirimi vzponi, od tega so trije prve kategorije. Roglič je v pogovoru z novinarji nekaj trenutkov pred začetkom današnje etape poudaril, da boj za končno zmago ni več realen.