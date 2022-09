Roglič znova odščipnil nekaj časa Evenepoelu, etapo dobil Arensman

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je tudi v 15. etapi s ciljem v Sierra Nevadi odščipnil nekaj časa vodilnemu kolesarju na dirki po Španiji, Belgijcu Remcu Evenepoelu. Je pa obema nekaj časa vzel Španec Enric Mas (Movistar), ki je v cilj pripeljal kot drugi. Etapna zmaga je pripadla Nizozemcu Thymenu Arensmanu (Team DSM).

V skupnem seštevku sicer na prvih treh mestih ni prišlo do sprememb, so se pa spremenila časovna razmerja. Dvaindvajsetletni Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) je po precej boljši današnji predstavi v primerjavi s sobotno ohranil 1:34 minute naskoka pred Primožem Rogličem, ki je ciljno črto na Alto de la Hoya na 2512 m nadmorske višine prečkal kot peti.

"Iskreno se nisem najbolje počutil, a na koncu sem prestal to zahtevno etapo. Proti vrhu vzpona sem se počutil bolje kot ob vznožju. Bilo je težko, gre za gromozanski vzpon. Na sestanku smo rekli, da želimo dobiti dirko, ampak za kaj takega enostavno nisem imel pravih nog. Vseeno mi je uspelo nekaj malega časa vzeti, bolje je namreč pridobiti 16 sekund kot jih izgubiti. Tega sem vesel in to bom odnesel v zadnji teden. Še prej pa se veselim prostega ponedeljka," je po etapi dejal Roglič.

Tretje mesto v skupnem seštevku zaseda Enric Mas, ki je z današnjim drugim mestom pridobil šest bonifikacijskih sekund v primerjavi s tekmecema, etapo pa ob tem sklenil še 21 sekund pred Rogličem ter 36 pred Evenepoelom. Za Belgijcem v razvrstitvi zaostaja 2:01 minute. "Zagotovo je bilo današnje poglavje boljše kot včerajšnje. Prvič sem etapo zaključil na tako visoki nadmorski višini, zato menim, da sem se kar dobro odrezal. Jumbo-Visma je močno pritiskala, a tudi moja ekipa je dobro opravila delo. Čutil sem nekoliko trše noge, ki pa postajajo vse boljše. Roglič me je napadel dva kilometra pred koncem, kar je seveda njegova pravica, a v primerjavi s tekmeci nisem izgubil skoraj ničesar," je v izjavi po dirki za organizatorje dejal Evenepoel. Etapa je pripadla mlademu Arensmanu, ki je tako slavil drugo zmago v poklicni karieri, prvo je dobil v vožnji na čas na letošnji dirki po Poljski. Iz številčne skupine ubežnikov je imel 22-letnik iz Deila največ moči, ciljno črto pa je prečkal 1:23 minute pred Masom. Tretje mesto je pripadlo Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana Qazaqstan), ki je zaostal 1:25 minute. "Res je težko verjeti, vse to moram še ponotranjiti. Kar ne morem dojeti, da sem dobil kraljevsko etapo na Vuelti, obenem še na tako visoki nadmorski višini. Vsi so govorili o tej etapi, a se pred in med njo, iskreno povedano, nisem najbolje počutil. Ko sem bil sam, sem lahko razmišljal le o tem, da pritiskam na pedala s 400 vati, na uho pa so mi ves čas kričali, naj dirkam do konca," je po zmagi razložil Arensman.

Današnja etapa od Martosa do Sierre Nevade (152,6 km) je potekala po pričakovanjih. Pobegnila je številčna ubežna skupina, ekipe najboljših kolesarjev na dirki pa so vanjo vključila nekaj kolesarjev v želji pridobiti taktično prednost na zadnjih dveh vzponih. Takoj na prvem resnem kategoriziranem vzponu na prelaz Purche (9,1 km/7,6 %) je Jumbo-Visma pomagala narekovati ritem, a prave selekcije med najboljšimi ni bilo. Skupina se je začela krhati šele na zadnjem, 22,3 km dolgem vzponu (7,9 %) na Sierra Nevado. Roglič je od najboljših prvi napadel, potem ko je ostal brez moštvenih kolegov, a se ni mogel otresti Evenepoela. Nato je 32-letni Kisovčan v ozadju manjše skupine najboljših čakal na svojo priložnost in jo dočakal slaba dva kilometra pred vrhom, ko se je odpeljal Evenepoelu. Sta pa pred tem uspešno napadla že Mas in Lopez, ki sta si do cilja nabrala nekaj malega prednosti. Dobro je etapo odpeljal tudi drugi Slovenec, Jan Polanc. Član UAE Team Emirates je bil 19. (+6:57), v skupnem seštevku pa je izgubil eno mesto in je zdaj z zaostankom 15:08 minute 13.

V ponedeljek bo na Vuelti prost dan, v torek pa se bo španska pentlja nadaljevala z zanimivo 16. etapo od Sanlucar de Barramede do Tomaresa (189,4 km). Gre za pretežno ravninsko etapo, v zadnjih 14 km pa bodo morali kolesarji premagati dva krajša vzpona, tudi ciljni sprint pa bo potekal nekoliko navkreber.

