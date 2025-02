Četrta etapa Fretinu, Roglič bo skupno zmago napadal na kronometru

Belgijec Milan Fretin (Cofidis) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Algarveju. Tudi na trasi med Albufeiro in Farom (175,2 km) je prišlo do sprinterskega zaključka, v katerem je Fretin ugnal drugega Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-hansgrohe) in tretjega Filippa Ganno (INEOS Grenadiers). Slovenski kolesar Primož Roglič je etapo varno končal v času zmagovalca.