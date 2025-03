Roglič slavi: Sedaj zaslužen dopust, potem pa priprave na Giro

Primož Roglič je po letu 2023 še drugič osvojil Dirko po Kataloniji. Po prečkanju Montjuïca se je lahko začelo veliko slavje, slovenski as pa je po koncu dogajanje komentiral tako: "Vse se je vrtelo okoli časa. Ravno na tej etapi sem bil že dvakrat drugi, tako da je zelo lepo enkrat končati na vrhu. Dobro smo opravili s sprinterskimi vlaki – ker sam nisem sprinter, mi ni preveč do tega."

Sobota je zelo pomešala štrene vsem udeležencem, predvsem pa organizatorjem, ki iz ure v uro niso vedeli, kaj bi sploh storili. Na koncu so kolesarji aktivno dirkali le nekje pol ure, kategorizirani vzponi pa so bili vsi prečrtani. "Veliko raje bi dirko odločil nekje na vrhu klancev, toda tokrat je bilo tako, da so odločale sekunde in boj vse do zadnjih metrov čisto zadnje etape. Ni mi preostalo drugega, kot da sem po drugem vmesnem sprintu nekaj storil, če sem želel zmagati. Ker sem imel dobre noge, sem lahko končal delo. Pred dirko sem dobro treniral, toda nikoli zares ne veš, kako se boš odzval na sami dirki. Užival sem v tukajšnji podpori navijačev in tem krasnem vremenu danes," je dodal.