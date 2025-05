Roglič: Moram se regenerirati po vseh težavah. Ampak vesel sem, kako se stvari odvijajo

Richard Carapaz se je po zmagi na 11. etapi povzpel na šesto mesto v skupnem seštevku (+1:56), dan je začel kot deveti. Za 31-letnega nekdanjega zmagovalca Gira (2019) in olimpijskega prvaka (2021) je bila to 24. zmaga v karieri in osma v etapah tritedenskih dirkah. Četrtič je dobil etapo na rožnati pentlji, prvič po zmagovitem letu 2019. "To je bila zelo zahtevna etapa. Od samega začetka najtežjega vzpona je trpelo veliko kolesarjev. Vedel sem, da imam dobre noge in izkoristil sem pravi trenutek za napad. Vedel sem, da lahko sam pripeljem do cilja, kot da bi vozil kronometer," je organizatorjem po etapi dejal Carapaz.