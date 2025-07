Roglič priznava: Te dni precej trpim

Spomnimo, Primož Roglič je slabe pol minute izgubil že na prvi etapi, ko je glavnino v zaključku razdelil močan veter. V torek na četrti etapi je znova zaostal za najboljšimi, saj v zadnjih kilometrih ni uspel slediti silovitim napadom Tadeja Pogačarja, ki je v cilju prišel do jubilejne 100. zmage v karieri.

"Te dni precej trpim. Ne oziram se na časovne razlike, vse pustim na cesti in grem dan za dnem. Bomo videli, kaj nam bo to na koncu prineslo," je na cilju v Rouenu za Val 202 povedal Primož Roglič, ki je že pred startom 112. Toura napovedal, da o boju za rumeno majico ne razmišlja, saj želi le priti do Pariza, kar mu je nazadnje uspelo pred petimi leti.