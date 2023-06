Občina Zagorje ob Savi je na mestni ploščadi pripravila sprejem za slovenskega kolesarja Primoža Rogliča. Kot so zapisali organizatorji, so 33-letnega Kisovčana sprejeli po velikem uspehu, zmagi na dirki po Italiji. Roglič je pred dnevi na sprejemu v Ljubljani na Kongresnem trgu v Mestni hiši sporočil, da bo nastopil na dirki po Španiji, ki jo je osvojil kar trikrat zapored. Na DP, Touru in SP tako gotovo ne bo kolesaril.

