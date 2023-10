Roglič: Slovo od najboljše ekipe na svetu? Lažje, kot bi si mislili

Nemška ekipa je v petek prek prvega moža zeleno-črnih Ralpha Denka potrdila javno skrivnost, da bo kmalu Primož Roglič vsaj v naslednjih dveh sezonah dirkal zanjo. Ekipa mu bo ponudila možnost zasledovanja sanj na dirki po Franciji, kjer bo lovil tako želeno skupno zmago. To je tudi glavni razlog, da bo 34-letni Kisovčan kariero nadaljeval stran od Jumbo-Visme. V dresu slednje je osvojil tri dirke po Španiji (2019, 2020, 2021) in eno po Italiji (2023).

V Bergamu je zaostal le za zmagovalcem, rojakom Tadejem Pogačarjem, ki je tretjič zapovrstjo osvojil Lombardijo. V sprintu za drugo mesto je moral za las priznati premoč še Italijanu Andrei Bagioliju. Zasledovalna skupina je za Pogačarjem zaostala 51 sekund. To sezono je Roglič dobil skoraj vse večdnevne dirke, na katerih je nastopil. Zmagal je na dirki po Italiji, po Kataloniji, Burgosu ter od Tirenskega do Jadranskega morja. Obenem je na tretjem mestu sklenil še dirko po Španiji, na kateri ni dobil povsem prostih rok za zasledovanje rekordne četrte zmage, na koncu je namreč zaostal le za moštvenima kolegoma Američanom Seppom Kussom in Dancem Jonasom Vingegaardom.