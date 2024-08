Roglič: Dejstvo je, da s pol ekipe sploh še nisem dirkal

"Če sem sedaj tukaj, potem sem enak, kot vsi ostali kolesarji," pove Primož Roglič pred začetkom 79. izvedbe dirke po Španiji. Ta se bo začela 17. avgusta s posamičnim kronometrom na Portugalskem, in sicer v Lizboni, končala pa 8. septembra, ravno tako s posamičnim kronometrom v Madridu. Na Portugalskem bodo potekale prve tri etape. "Seveda imam še nekaj težav, bolečine v hrbtu še vedno čutim," nadaljuje. Izpostavi, da je imela v procesu okrevanja glavno vlogo njegova družina, ki mu je pomagala, da je sedaj tukaj, kjer je. "Na srečo obstaja še ta tretji Grand tour na koledarju, tako da sem imel precej veliko motivacijo. Tako, da sem se tudi želel čim bolje pripraviti, definitivno sem tu, da dam vse od sebe. Kaj bo to pomenilo, pa bomo videli."

Pred njim je precej razgibana dirka, ki vsebuje veliko klancev in precej malo ravninskega dela. Na dirki s kar 61.522 višinskimi metri le ena etapa velja za ravninsko, prekolesarili pa bodo tudi dva kronometra. "Ja, ni neke ravnine, tako da bo zares treba biti dober v vožnji navzgor. Tako, da bomo videli, kako bo z bolečino v prvih dneh, potem pa bomo lahko delali neke bolj realistične plane za naprej. Na to ,kakšna bo trasa, nekako nimaš vpliva, je, kar je. Mi je pa všeč vse skupaj, ampak boš za to moral biti zares dobro pripravljen. Zmage si seveda želi vsak, ki je tukaj, toda kaj je pa realno, je pa spet drugo. Pomembno bo videti čez nekaj dni, kam sam spadam, kako se bo moje telo odzvalo na dirke. In pa seveda, kje je moja ekipa, dejstvo je, da s pol ekipe sploh še nisem dirkal. Tako, da – korak po korak," še pove.

Roglič se v portugalski prestolnici dobro počuti, tako je bilo videti tudi na predstavitvi ekip. Tudi ljudje ga imajo radi, številni so se želeli z njim fotografirati in uloviti kakšen avtogram. Naslov zmagovalca brani Sepp Kuss, Američan, ki je bil moštveni kolega našega Rogliča.